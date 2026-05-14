Nagrali Tomasza Adamka w monopolowym, ten odpowiada! "Chyba mogę sobie kupić wino?"

Kamil Heppen
2026-05-14 10:58

Tomasz Adamek znalazł się ostatnio w centrum zainteresowania za sprawą pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Detektyw Krzysztof Rutkowski będący na tropie polityka opublikował nagranie słynnego pięściarza w... sklepie monopolowym. W sieci zawrzało, a "Góral" nie rozumie zamieszania. - Kupiłem sobie winko, bo czemu nie? - tłumaczy Kamilowi Wolnickiemu z "Przeglądu Sportowego Onet".

  • Przylot Zbigniewa Ziobry do USA wzbudził mnóstwo emocji, a plotki łączyły go z Tomaszem Adamkiem.
  • Pięściarz zaprzecza, jakoby miał gościć polityka u siebie, ale detektyw Krzysztof Rutkowski postanowił sprawdzić to na własną rękę.
  • W efekcie powstało nagranie Adamka w sklepie monopolowym, które szybko obiegło sieć.
  • Były mistrz świata odniósł się do całego zamieszania w rozmowie z Kamilem Wolnickim.

Tomasz Adamek na zakupach w monopolowym. "Co w tym sensacyjnego?"

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i pojawił się w USA. Zdjęcia z lotniska Newark w stanie New Jersey wywołały poruszenie, w centrum którego nieoczekiwanie znalazł się Tomasz Adamek. Duży rozgłos zyskały plotki łączące przylot byłego ministra sprawiedliwości z byłym mistrzem świata. I choć "Góral" zaprzeczył na łamach "Super Expressu", temat wciąż budzi emocje, tym bardziej że słynny pięściarz go podsyca, publikując w swoich mediach społecznościowych materiały generowane przez AI.

Na tropie polityka w USA jest między innymi detektyw Krzysztof Rutkowski. W efekcie powstało nagranie z Tomaszem Adamkiem na zakupach w sklepie monopolowym, które błyskawicznie rozeszło się w internecie. Sportowiec postanowił odnieść się do zamieszania na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

No szedłem, co w tym sensacyjnego? Ktoś mnie nagrywał, że idę, nie wiem po co. Kupiłem sobie winko, bo czemu nie? Po tylu latach ciężkiej pracy chyba mogę sobie czasem kupić wino i wypić lampkę? - powiedział w rozmowie z Kamilem Wolnickim.

Adamek przyznał też, że grafiki AI z nim i Ziobrą publikuje specjalnie - "dla jaj". Wspomniane nagranie detektywa Rutkowskiego prezentujemy poniżej.

