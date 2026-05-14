Ciała trzech młodziutkich kobiet wyłowione z morza. "Były ubrane wyjściowo"

Joanna Drzycimska
2026-05-14 13:07

Zwłoki trzech młodych, prawdopodobnie 20-letnich kobiet, znaleziono w morzu u wybrzeży Brighton, w Wielkiej Brytanii. Ich śmierć jest bardzo tajemnicza. Śledczy mówią, że kobiety były ubrane "galowo", a na brzegu zostały porzucone ich torebki i płaszcze. Morze tego dnia było ekstremalnie zimne i wzburzone. Co się stało?

Autor: Gareth Fuller / PA Images/ Forum
Wciąż nie potwierdzono tożsamości trzech młodziutkich kobiet, których zwłoki wyłowiono 13 maja wczesnym rankiem. Zwłoki dryfowały w morzu u wybrzeży Brighton w Wielkiej Brytanii. Wszystko zaczęło się około godz. 5:45. To wtedy, zgodnie z tym, co policja przekazała mediom, na miejsce pojechały służby, zaalarmowane, że w morzu znajduje się jedna osoba i może mieć kłopoty z wydostaniem się z niego.

Gdy śledczy i ratownicy dotarli na miejsce, wyciągnęli z wody w sumie trzy ciała. "Podejrzewa się, że kobiety weszły do ​​wody niedaleko miejsca, w którym je znaleziono" - pisze "The Sun". Źródła, na które powołuje się serwis twierdzą, że "kobiety były prawdopodobnie w wieku późnych lat nastoletnich lub wczesnej dwudziestki i miały na sobie ubrania wyjściowe". Torebki i płaszcze ofiar znaleziono na kamienistej plaży. "Cały dzień łodzie straży przybrzeżnej przeczesywały wodę, a nad nimi krążył helikopter" - czytamy.

Nadinspektor Adam Hays poinformował, że "to delikatne śledztwo". "W tej chwili naszym priorytetem jest zidentyfikowanie tych trzech kobiet i odnalezienie ich rodzin, które w tym momencie nie są świadome, że straciły bliskich. Proszę o cierpliwość podczas prowadzenia dochodzenia i o unikanie spekulacji w toku śledztwa. Każda osoba posiadająca informacje, które mogą pomóc, proszona jest o kontakt z policją" - zaapelował.

Impreza z okazji setnych urodzin?!

Jak podaje "The Sun", pracownik lokalnego klubu nocnego powiedział, że jego zdaniem kobiety były uczestniczkami imprezy tematycznej poświęconej setnym urodzinom sir Davida Attenborough, która odbyła się w położonym przy plaży klubie Quarters. Dwóch pracowników kawiarni na nabrzeżu niedaleko Quarters powiedziało, że imprezowicze z pobliskich klubów często wychodzą na plażę po zamknięciu, wczesnym rankiem. "Kiedy idziesz do pracy o siódmej rano, widzisz ludzi wciąż pijących na plaży".

