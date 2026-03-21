Blenduję i robię najlepszą zupę do storczyka. Warzywny miks sprawi, że Twój storczyk obsypie kwiatami. Pędy będą grubsze, a kwiaty większe

Karolina Piątkowska
2026-03-21 4:40

Domowy nawóz do storczyków, kory pobudza kwitnienie. Natura potrafi być w pełni samowystarczalna. Do odżywiania kwiatów doniczkowych nie potrzebujesz chemicznych, kupnych nawozów. Wystarczy, to co znajdziesz w ziemi. Storczyki bardzo lubią dodatki owoców oraz warzyw. Tego rodzaju nawozy w zupełności wystarczają do kwiatów doniczkowych. Zmiksuj to warzywo i dodaj do podłoża storczyka. Kwiat w mig się uniesie i odżywi.

Storczyki

i

Autor: Kisa_Markiza/ Getty Images Storczyki to niezwykle atrakcyjne rośliny, zachwycające pięknymi kwiatami
  • Storczyki, popularne rośliny doniczkowe, królują w naszych domach, a ich pielęgnacja wymaga specjalnego podejścia.
  • Kluczem do sukcesu jest odpowiednie podłoże, nawadnianie oraz domowe nawozy, które zapewnią im bujny wzrost.
  • Odkryj sekret odżywczego musu z pomidorów – prosty sposób, by Twoje storczyki rozkwitły ze zdwojoną siłą!
  • Dowiedz się, jak prawidłowo podlewać storczyki i sprawić, by cieszyły oko przez cały rok.

To prawdziwe kwiaty symbole. Storczyki praktycznie zdominowały rynek roślin doniczkowych. Dzisiaj można je kupić nie tylko w kwiaciarniach czy sklepach ogrodniczych, ale są dostępne nawet w marketach oraz dyskontach. Naturalnie pochodzą z Azji, gdzie hoduje się tysiące różnych odmian. W Polsce najczęściej wybierane są odmiany: Phalaenopsis, Dendrobium oraz Katlej. Z tego Phalaenopsis jest zdecydowanym liderem.

Sekretem pielęgnacji storczyków jest podłoże, podlewanie oraz odżywienie. Podłoże to oczywiście warstwa drenażu. Storczyk powinien mieć warstwę przepuszczalnego drenażu z kamyków, torfu czy keramzytu. W naturalnym środowisku storczyku maja regularnym dostęp do odparowującej wody. Warstwa drenażu ma zapobiegać zbieraniu sie wilgoci i gniciu korzeni.

Zmiksuj i wymieszaj. Odżywcza zupa, która sprawi, że storczyk rozkwitnie ze zdwojoną silą

Wiele osób zapomina o nawożeniu kwiatów doniczkowych. To błąd ponieważ, podobnie jak rośliny ogrodowe potrzebują one regularnego dostępu do substancji odżywczych. Kwiaty doniczkowe mają mniejsze możliwości pobierania ich z gleby. W przypadku storczyków, zwłaszcza odmiany.... świetnie sprawdzają się domowe odzywki. Pisaliśmy już o dodawaniu ziemniaków do podłoże, co skutkuje lepszym wzrostem układu korzeniowego oraz silniejszymi zaczepkami pąków. Wczesna wiosna do nawożenia storczyków świetnie sprawdzi się także odżywczy mus z pomidorów. Pomidory stanowią bowiem rewelacyjną bazę nawozową dla kwiatów doniczkowych. Bogate w potas, magnes i fosfor świetnie stymulują rośliny do lepszego wzrostu oraz bardziej bujnego kwitnienia. Wystarczy, że weźmiesz dojrzałego pomidora i zalejesz 300 ml wody. Całość należy dokładnie zmiksować i przecedzić przez sito. Tak przygotowany roztwór mieszamy z 3 litami wody i raz na dwa tygodnie podlewamy storczyki,

Domowy nawóz z pomidorów działa bardzo szybko i sprawia, że storczyki rozkwitają niemalże na naszych oczach. Stosuj go regularnie, a rośliny będą w dobrej kondycji przez cały rok. 

Jak prawidłowo podlewać storczyki?

Wbrew pozorom, podlewanie storczyków nie jest trudne, jeśli zrozumiemy ich naturalne środowisko i potrzeby. Większość popularnych storczyków, takich jak Phalaenopsis, to epifity, co oznacza, że w naturze rosną na drzewach, a ich korzenie są przystosowane do szybkiego wysychania po deszczu. Lej wodę powoli na podłoże, omijając liście i środek rośliny (stożek wzrostu), aż woda zacznie wypływać z otworów drenażowych. Powtórz ten proces 2-3 razy, aby upewnić się, że całe podłoże jest dobrze nawodnione. Po podlaniu, koniecznie wylej nadmiar wody z podstawki.

Przeczytaj także:
Twój storczyk sapie i zipie niczym radziecka lokomotywa? 2 łyżki tego, a znów z…
Super Express Google News
Storczyki najpiekniejszymi kwiatami doniczkowymi
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STORCZYKI
pielęgnacja storczyków
storczyk
odżywka do storczyków