Pomoże 1 szklanka i zasada 4 godzin. Storczyk rozpocznie swoją feerię kwiecistych barw. Podlewanie storczyka zimą

Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny – zwłaszcza jeśli chodzi o kwitnienie.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie podlewanie: zapomnij o wodzie prosto z kranu!

Poznaj prosty trik z 1 szklanką i zasadą 4 godzin, dzięki któremu Twój storczyk obsypie się kwiatami.

Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o orchidee, by cieszyły oko przez cały rok? Przeczytaj artykuł!

Pomoże 1 szklanka i zasada 4 godzin. Storczyk pięknie zakwitnie

Storczyki, czyli orchidee to jedne z najpiękniej kwitnących kwiatów doniczkowych. Nic dziwnego, że lata temu skradł serca Polek, które dosłownie dwoją się i troją, aby te cieszyły oko kolorowymi kwiatami. Kiedy storczyki obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Niektóre odmiany, jak falenopsis (Phalaenopsis) obsypują kwiatami nawet zimą. Oczywiście jak o każdą roślinę, tak i o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. I czasami może poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Co wówczas powinniśmy zrobić?

Otóż jedną z najważniejszych zasad pielęgnacji storczyka jest jego podlewanie. Ma on swoje wysublimowane wymagania dotyczące podlewania. Chodzi tu o wodę, którą wlewamy do doniczki. Zdecydowanie odradza się podlewanie storczyka wodą prosto z kranu z dwóch powodów: po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla storczyków jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Dlatego pomoże mu 1 szklanka i zasada 4 godzin, a storczyk w końcu pięknie zakwitnie.

Czym podlewać storczyka, aby zakwitł?

Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Jeśli nie masz dostępu do deszczówki, to do podlewania storczyka stosuj odstaną wodę. Woda do podlewania powinna być przygotowana co najmniej 4 godziny wcześniej. W ten sposób chlor i kamień, które się w niej znajdują opadną. Dobrym rozwiązaniem jest podlewanie kwiatów przefiltrowaną wodą. W przypadku bardzo twardej wody możesz ja przegotować i wystudzić. A jak powinno się podlewać storczyki zimą? Należy to robić raz w tygodniu. Można także wstawić je do miski z wodą na około 30 minut. Możesz też podlać je obficie, odczekać około 30 minut i po tym czasie odlać nadmiar wody z podstawki. W ten sposób unikniesz ryzyka gnicia korzeni.