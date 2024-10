Podlewam storczyki tylko tym płynem, a kwitną jak szalone. Łodygi uginają się od kolorowych kwiatów. Podlewanie storczyków

Podlewam storczyki tylko tym płynem, a kwitną jak szalone. Łodygi uginają się od kwiatów

Storczyki od lat królują w polskich domach. Ich piękne, kolorowe kwiaty skradły serca kobiet, które są w stanie zrobić dosłownie wszystko, aby ich storczyk bujnie kwitł. Prawda jest taka, że czasami może poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Jak powinna wyglądać pielęgnacja storczyka, aby kwitł? Podstawą jest oczywiście dogodne dla rośliny stanowisko i podlewanie. Storczyk ma swoje wysublimowane wymagania dotyczące podlewania. Chodzi tu o wodę, którą wlewamy do doniczki. Zdecydowanie odradza się podlewanie storczyka wodą prosto z kranu z dwóch powodów: po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla storczyków jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Dlatego ja do podlewania swoich storczyków przygotowuję specjalną mieszankę wód. Wlewam do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaję do niej 50 ml wody wodociągowej. Następnie podlewam tym swoje storczyki.

Pielęgnacja storczyków jesienią i zimą

Okres jesieni i zimy to dla storczyków czas wegetacji. Wówczas oprócz odstawienia nawozów, warto stopniowo "hartować" roślinę i przyzwyczajać ją do niższych temperatur. Otwieraj wieczorem okno, a chłodne powietrze sprawi, że rośliny zaczną kwitnąć i wypuszczą nowe pędy. Storczyki należy podlewać raz w tygodniu. Można także wstawić je do miski z wodą na około 30 minut. Te rośliny nie lubią suchego powietrza, dlatego w okresie grzewczym powinny stać z dala od kaloryferów.

Jak przesadzić storczyk Phalaenopsis?