Tak zmieniła się Katarzyna Maciąg. Jej metamorfoza zaskakuje

Pamiętacie uroczą, nieco zagubioną Basię z serialu "Teraz albo nigdy!"? Od tamtej roli minęły już lata, a Katarzyna Maciąg przeszła spektakularną metamorfozę. Z dziewczyny z sąsiedztwa, która podbiła serca widzów, stała się dojrzałą i świadomą swojego stylu kobietą. Jej droga to nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim historia konsekwentnie budowanej kariery.

Choć dziś trudno sobie wyobrazić ją w innej roli, aktorstwo nie było jej pierwszym wyborem. Zanim trafiła do krakowskiej PWST, przez dwa lata studiowała germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak miłość do sceny zwyciężyła.

Aktorzy, którzy stracili na wadze. Zmienili się nie do poznania | To się kręci

Tak zaczynała. Bez tej roli nie byłoby sukcesu

Pierwsze kroki stawiała w teatrze, debiutując jeszcze na studiach w spektaklu "Gąska" w Teatrze Śląskim. Szybko udowodniła, że ma nieprzeciętny talent, zdobywając nagrody na festiwalach teatralnych. Kamera upomniała się o nią niedługo później, a widzowie mogli ją zobaczyć w takich produkcjach jak "Korowód" czy "Trzeci oficer".

Jednak to, co miało nadejść, przerosło wszelkie oczekiwania. Nadciągał prawdziwy przełom, który na zawsze miał odmienić jej zawodowe życie.

Jeden moment zmienił wszystko. Ta rola uczyniła ją gwiazdą

Rok 2008. To wtedy na antenie TVN pojawił się serial "Teraz albo nigdy!", który z miejsca stał się fenomenem. Katarzyna Maciąg, wcielająca się w postać Basi Jasnyk, z dnia na dzień stała się jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Jej bohaterka – romantyczna, pełna marzeń i nieco naiwna – była postacią, z którą utożsamiały się tysiące Polek.

Ta ikoniczna rola była dla niej prawdziwym kamieniem milowym. Otworzyła drzwi do wielkiej kariery i głównych ról w komediach romantycznych, takich jak "Randka w ciemno", ugruntowując jej pozycję w świecie show-biznesu.

Głośne występy i zaskakujące decyzje

Katarzyna Maciąg nigdy nie pozwoliła się zaszufladkować. Po fali popularności świadomie wybierała różnorodne role. Widzowie mogli ją podziwiać w hitach takich jak "Szpilki na Giewoncie", "O mnie się nie martw" czy w popularnej telenoweli "Pierwsza miłość".

W 2018 roku zaskoczyła wszystkich, biorąc udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie udowodniła swój talent wokalny i sceniczny. Niewielu wie, że od 2019 roku regularnie występowała w popularnym niemieckim serialu kryminalnym "Der Usedom-Krimi", budując swoją pozycję również za granicą. W kwietniu 2026 roku w kinach w Szwajcarii, Niemczech oraz Holandii premierę miał film "Splish Splash Forever!", w którym Maciąg zagrała jedną z głównych ról.

QUIZ: Najpiękniejsze polskie aktorki i ich wielkie role. Czy znasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 1. Kto wcielił się w rolę hrabiny Klarysy Horvat w serialu "Janosik"? Kalina Jędrusik Anna Dymna Grażyna Wolszczak Następne pytanie

Kulisy życia prywatnego. Tego o niej nie wiecie

Choć jej kariera rozwijała się w blasku fleszy, Katarzyna Maciąg zawsze konsekwentnie chroniła swoje życie prywatne. Rzadko pojawia się na branżowych imprezach i unika opowiadania o sprawach osobistych w mediach. Wiadomo, że jest mocno związana ze swoją rodziną, w tym z bratem Michałem oraz że jest szczęśliwą żoną i matką.

Skupiona na pracy i rozwoju, udowadnia, że można zbudować silną pozycję w show-biznesie bez epatowania prywatnością. To postawa, która zjednuje jej szacunek zarówno fanów, jak i krytyków.

Ile lat kończy Katarzyna Maciąg w 2026 roku? Tak wygląda dziś

Aktorka urodziła się 3 maja 1982 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 44 lata. Czas obszedł się z nią wyjątkowo łaskawie. Dziś zachwyca elegancją i dojrzałą kobiecością, a jej stylizacje są szeroko komentowane.

Jak bardzo zmieniła się od czasów "Teraz albo nigdy!"? Które fryzury i kreacje zapisały się w pamięci fanów? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć jej niezwykłą przemianę na przestrzeni lat.