Polski projektant na statku z norowirusem! Opowiedział jak wygląda sytuacja na pokładzie. Przerażające!

Marcin Paprocki na statku z norowirusem! Utknął na Karaibach

Szok! Okazuje się, że na wycieczkowcu Caribbean Princess, gdzie wykryto zakażenia groźnym norowirusem, wśród pasażerów jest znany polski projektant mody Marcin Paprocki, który wraz z partnerem i przyjaciółką podróżowali po rajskich Karaibach. Nagle, u pasażerów i załogi wykryte zostały ogniska choroby wywołanej norowirusem. Chodzi o ponad 100 osób!

Wycieczkowiczom udało się zobaczyć między innymi Miami, Arubę czy Curacao mimo że stan epidemiologiczny ogłoszono już w czwartek. Niestety - przed kolejnym przystankiem na Bahamach Marcin Paprocki i pozostali turyści usłyszeli, że nie mogą zejść na ląd. Z okien statku mogli obserwować kobietę zabraną przez karetkę.

Marcin Paprocki uspokaja w obliczu norowirusa: "To tylko jelitówka"

Ulubiony projektant polskich gwiazd uspokaja jednak: twierdzi, że nadal świetnie się bawią i nie przejmują chorobą... "To tylko jelitówka, wszyscy czują się bezpiecznie" - wyznał w rozmowie z Onetem. Co jeszcze powiedział Marcin Paprocki o sytuacji na statku?

Zobacz również: Odpicowane gwiazdy brylują na pokazie mody Paprocki&Brzozowski! Pojedynek na kreacje

- Pierwszy raz poczuliśmy, że coś jest nie tak, gdy zaczęto wymagać dezynfekcji rąk na każdym kroku. Najpierw jedzenie nakładał sobie każdy sam, teraz robi to załoga w rękawiczkach. Kapitan ogłosił mini epidemię, początkowo mówił o rotawirusie, kilka osób było odwodnionych, miały objawy zatrucia

- relacjonuje projektant.

- My wszyscy czujemy się świetnie, cały czas dobrze się bawimy. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale naprawdę sytuacja jest opanowana. Załoga bardzo skrupulatnie podchodzi do kwestii higieny i dezynfekcji, nie ma tu paniki (...). Jedyne, co się zmieniło, to wzmożona obecność załogi, która nieustannie dezynfekuje wszystkie powierzchnie. Czuję się bardzo bezpiecznie

- dodał Marcin Paprocki ze znanego duetu Paprocki & Brzozowski.

Kolejna epidemia na kolejnym statku. Czym się różni norowirus od hantawirusa?

Według informacji, które podało amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, na wycieczkowcu wśród 3116 pasażerów, objawy zgłosiły 102 osoby, jak również wśród załogi - 13 z 1131 członków załogi. Statek jest w drodze do portu docelowego w Orlando.

Norowirus wywołuje ostre dolegliwości żołądkowo-jelitowe - wymioty oraz biegunkę. Nie jest to ten sam wirus - hantawirus, który panoszy się na innym statku.

Zobacz również: Kolejne zakażenia śmiertelnym hantawirusem! Stan chorych się pogarsza

38