Eurowizja 2026: Eksperci komentują występ Alicji Szemplińskiej na ostatniej próbie. "Jedna z najmocniejszych"

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska porwała na próbie prasowej

Alicja Szemplińska jest już na ostatniej prostej przed wtorkowym półfinałem Eurowizji 2026. Polska wokalistka wystąpi między San Marino i Serbią, jako czternasta - przedostatnia. Koncert półfinałowy na żywo z Wiednia można oglądać w telewizji - na TVP oraz w internecie - na TVP VOD i oficjalnym kanale YouTube Eurowzji. Pierwszy półfinał wystartuje we wtorek o 21:00, ale przed tym - w poniedziałkowe popołudnie uczestnicy zagrali próbę prasową przed przedstawicielami mediów z całego świata.

Eurowizyjni eksperci o występie Alicji Szemplińskiej dzień przed finałem Eurowizji 2026

Co prawda podczas próby prasowej w Wiedniu surowo zabroniono nagrywania występów, nie zabroniono jednak komentowania i z tej możliwości skorzystał portal Pudelek, który skontaktował się z obecną na miejscu podczas koncertów polską ekspertką od Eurowizji, Marią Bałażanow. Opowiedziała o swoich wrażeniach po występie Alicji Szemplińskiej.

- Staging do "Pray" wznosi ten utwór na inny poziom. Nie mamy już powolnej wersji z blokami z preselekcji, mamy absolutne show utrzymane w minimalnym, ale też monumentalnym tonie (...) Tancerze Alicji są niesamowici - to co wyczyniają na tym podeście, to jest absolutna choreograficzna wyżyna. Wokal Alicji - perfekcyjny. Gra świateł na początku gospel - piękne przeszywające białe światła, które sprawiają wrażenie, że Alicja stoi w środku jakiegoś korytarza. Sama Alicja również ma dużo interakcji z naszym rekwizytem - wchodzi na niego nawet tyłem. Jej choreografia jest dość statyczna, ale to bardzo dobrze, powinna skupić się na wokalu, który jest, podkreślę jeszcze raz: wybitny! Dostała ogromne brawa w arenie od dziennikarzy

- powiedziała ekspertka z EuroVibes w rozmowie z Pudelkiem.

Eurowizja 2026: Zagraniczni dziennikarze komentują występ Alicji Szemplińskiej z "Pray" na próbie prasowej

To jednak nie wszystko. Maria przekazała też komentarze zagranicznych obserwatorów próby prasowej, na których też wykonanie "Pray" przez Alicję Szemplińską, nazywaną "polską Beyonce" ze względu na barwę głosu, zrobiło dobre wrażenie.

- Myślę, że Polska miała bardzo dobrą próbę. Wokal Alicji był bardzo mocny i czysty. Staging jest również unikalny i dobrze współgra z utworem. Szczerze mówiąc, nie podobała mi się ta piosenka, gdy usłyszałem ją po raz pierwszy. Po obejrzeniu próby uważam, że Polska zdecydowanie awansuje do finału

- przyznał irlandzki dziennikarz "Eurovoix", Neil Farren. Barbara z theeurovisionphiles.com z Hiszpanii pokusiła się nawet o opinię, że nasza Alicja Szemplińska jest jedną z "najmocniejszych wokalistek" w półfinale. Trudno się z tym nie zgodzić!

- Myślę, że występ Alicji był naprawdę dobry. Wszystko bardzo dobrze się ze sobą łączy, a staging ma świetny flow. Wokal Alicji jest niesamowity - to prawdopodobnie jedna z najmocniejszych wokalistek pierwszego półfinału. Scenografia idealnie pasuje do stylu utworu, a Alicja i tancerze bardzo dobrze ze sobą współpracują. Myślę, że Polska może się zakwalifikować.

Jakie szanse na finał Eurowizji 2026 ma Alicja Szemplińska?

Przypomnijmy, że według bukmacherów Alicja Szemplińska reprezentując Polskę na Eurowizji 2026 ma szansę na 9 miejsce w półfinale i ponad 50% szans na wyjście do finału.

- Występ jest bardzo solidny, a Alicja świetnie panuje nad sceną. Widać pewność siebie i duże przygotowanie. To zdecydowanie jedna z tych propozycji, które mogą zaskoczyć pozytywnie w półfinale

- dorzucił brytyjski dziennikarz Jess z "Eurovoxx".

