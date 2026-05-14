Od mocnych stron do pierwszej pracy. Półmetek VII edycji SamoDZIELNYCH

Mocne strony jako fundament

W marcu, jeszcze przed inauguracyjnym zjazdem, każda osoba odbyła indywidualną konsultację z doradczynią zawodową. Gdy grupa zebrała się po raz pierwszy w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, wiedziała już, z czym przychodzi i czego szuka. Punktem wyjścia do pracy merytorycznej był Test Talentów Gallupa, którego wyniki posłużyły za podstawę warsztatów „Mocne strony Gallupa na rynku pracy". Młodzież uczyła się, jak świadomie przekuwać naturalne predyspozycje w zawodowe atuty. Program wypełniły spotkania z ekspertami z Grupy Kapitałowej PFR, którzy prowadzili warsztaty z przygotowania CV, przebiegu rozmowy rekrutacyjnej i negocjacji warunków zatrudnienia. Uczestnicy pracowali też nad zagadnieniami codziennej samodzielności: zajęcia „Moje pierwsze mieszkanie” i „Składki i podatki” przybliżyły formalności, których znajomość jest bezcenna, bo dorosłość zaczyna się nie tylko od pierwszej umowy o pracę, ale też od zrozumienia tego, co z niej wynika. Dopełnieniem zjazdu była gra symulacyjna „Misja Mars”, ucząca współpracy i myślenia zespołowego, a także pierwsze spotkania z mentorami – wolontariuszami z GK PFR, którzy towarzyszą uczestnikom w wyznaczaniu indywidualnych ścieżek rozwoju i pomagają przy wyborze szkoleń zawodowych przez cały czas trwania programu.

Komfort pobytu w stolicy zapewnił Polski Holding Hotelowy, który udostępnił zakwaterowanie w Regent Warsaw Hotel. Przede wszystkim uczestnicy od lat mogą liczyć na wsparcie PHH, który otwiera przed nimi drzwi branży hotelarskiej, oferując im staże w wielu obiektach w całej Polsce.

Jako Polski Holding Hotelowy czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie standardów nie tylko w biznesie, ale i w wymiarze społecznym. Poprzez program stażowy otwieramy drzwi do rynku pracy osobom, które potrzebują wsparcia na starcie w dorosłość. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte w naszych hotelach stanie się dla nich impulsem do budowania samodzielnej i stabilnej przyszłości

– mówi Karolina Sawicka, Dyrektor Pionu HR w Polskim Holdingu Hotelowym.

Budżet, przedsiębiorczość i staże w PESIE

Za uczestnikami i uczestniczkami już dwa zjazdy. Drugie spotkanie odbyło się w formule online, a jego główną osią tematyczną była edukacja finansowa. W centrum programu znalazły się tematy, które dla młodej osoby wchodzącej w dorosłość mają znaczenie praktyczne: jak zarządzać domowym budżetem, od czego zacząć myślenie o oszczędzaniu i jak założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. To zagadnienia, których nie uczy się w szkole, a które bardzo szybko stają się codziennością.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja oferty stażowej PESY Bydgoszcz – partnera, który w tej edycji po raz pierwszy otworzył przed uczestnikami drzwi do realnego doświadczenia zawodowego w branży produkcyjnej. Pełnoletni uczestnicy mogą liczyć na 2-3 miesięczną, w pełni płatną pracę wakacyjną przy montażu pojazdów szynowych lub w obszarze prac magazynowych. W ramach stażu czeka ich współpraca z ekspertami z różnych dziedzin, udział w szkoleniach wewnętrznych, a nawet zaangażowanie w projekty o międzynarodowym zasięgu. Na zakończenie każdy stażysta otrzyma referencje – dokument, który na starcie kariery bywa wart więcej niż niejeden dyplom.

W PESIE od lat wierzymy, że odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż produkcja nowoczesnych pojazdów. Dlatego konsekwentnie angażujemy się w inicjatywy społeczne i edukacyjne, które realnie wspierają młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Staże w naszej firmie to nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia w branży produkcyjnej, ale także szansa na poznanie pracy zespołów projektowych, technologicznych i operacyjnych od środka. Cieszymy się, że możemy być częścią programu SamoDZIELNI i wspólnie budować przestrzeń, w której młodzi ludzie odkrywają swoje kompetencje i odważniej planują przyszłość zawodową

– mówi Magdalena Truszkowska, Dyrektor Działu Personalnego, PESA Bydgoszcz.

Możliwość odbycia płatnych staży to jeden z elementów, które wyróżniają SamoDZIELNYCH na tle innych programów skierowanych do młodzieży. Uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale też realne doświadczenie zawodowe. Bezpośredni kontakt z ekspertami umożliwia im też zdobycie odpowiedzi na pytania, których często nie ma nawet gdzie zadać.

Projekt SamoDZIELNI to dla nas coś więcej niż szkolenia. Dajemy uczestnikom bezpieczną przestrzeń, w której mogą testować swoje umiejętności przed prawdziwym startem. Chcemy, aby opuszczali program z przekonaniem, że rynek pracy nie jest niezdobytą twierdzą, ale przestrzenią pełną szans, które są w ich zasięgu

– zaznacza Dominika Szczepłek, Członkini Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rynek pracy zmienia się bardzo szybko i nie zawsze daje poczucie stabilności, nawet osobom z dużym doświadczeniem. W siódmej edycji skupiamy się na tym, by wesprzeć uczestników w odkrywaniu ich mocnych stron i pokazać, jak przekładać je na konkretne działania. Chcemy, żeby wchodzili na rynek pracy odważniej, z większą świadomością swoich możliwości i lepiej przygotowani

– dodaje Weronika Wąsat, koordynatorka projektu w Fundacji PFR.

Przed uczestnikami ostatni zjazd stacjonarny i czerwcowa Gala Finałowa – uroczyste zwieńczenie miesięcy pracy, podczas którego Fundacja przekaże uczestnikom Bony na rozwój. Każda osoba ma możliwość realizacji kursu zawodowego wybranego ze wsparciem swojego mentora. Szkolenia zostaną ufundowane przez Fundację PFR ze wsparciem finansowym Partnera Projektu – Intermediate Capital Group. Zdobycie konkretnych kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na rynku pracy, to kolejny krok w stronę samodzielności.

W ICG wierzymy, że równe szanse na rozwój zawodowy są kluczowe dla budowania samodzielności i pewnej przyszłości młodych ludzi. Wsparcie VII edycji programu SamoDZIELNI to dla nas realna inwestycja w potencjał uczestników poprzez umożliwienie im wyboru kursu zawodowego, dopasowanego do ich indywidualnych aspiracji i rozwijanego przy wsparciu mentora. Cieszymy się, że we współpracy z Fundacją PFR możemy wspólnie otwierać przed nimi drzwi do rynku pracy

– podkreśla Bartek Szewczak, Liquid Funds Associate Director w ICG Polska.

Już od trzeciej edycji projekt wspiera także Super Express jako patron medialny, pomagając dotrzeć z informacją o projekcie do mieszkańców i mieszkanek całej Polski.

Patronat honorowy nad VII edycją projektu SamoDZIELNI objęła Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami są: Polski Holding Hotelowy, Regent Warsaw Hotel i PESA Bydgoszcz. VII edycja jest współfinansowana z grantu przyznanego przez Intermediate Capital Group Polska. Patronat medialny sprawuje Super Express.