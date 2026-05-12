Takie wieści na chwilę przed Eurowizją! Totalne zawirowania. Co się stało z Alicją Szemplińską?!

Julita Buczek
2026-05-12 16:53

Choć do wielkiego finału Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zostało jeszcze trochę czasu, emocje już sięgają zenitu. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto może rozdawać karty podczas tegorocznej rywalizacji w Wiedniu. W sieci pojawiły się pierwsze kursy, które wywołały ogromne poruszenie wśród fanów konkursu. Faworyci są już wyraźni, ale polskich widzów najbardziej interesuje jedno, jakie szanse ma Alicja Szemplińska?

Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026 pod znakiem sensacji! Kursy wszystko zdradziły?

Tegoroczna Eurowizja będzie wyjątkowa. To już jubileuszowa, 70. edycja kultowego konkursu muzycznego, który co roku elektryzuje miliony widzów na całym świecie. Po zwycięstwie JJ i jego utworu "Wasted Love" organizację wydarzenia przejęła Austria, dlatego koncerty odbędą się w Wiedniu. Najpierw widzowie zobaczą dwa półfinały, które wyłonią uczestników wielkiego finału. Jak co roku nie brakuje emocji, spekulacji i gorących dyskusji o tym, kto ma największe szanse na triumf. Bukmacherzy już przedstawili swoje przewidywania i część notowań naprawdę zaskakuje.

Notowania Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Szok przed samym półfinałem

Największym faworytem pierwszego półfinału jest reprezentujący Finlandię duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin". Według ekspertów to właśnie oni mają największą szansę na zwycięstwo w tej części konkursu. Kursy są wyjątkowo niskie, co oznacza ogromne zaufanie do ich występu.

Tuż za nimi plasują się reprezentanci Grecji i Izraela. Duże emocje wzbudza również szwedzka wokalistka Felicia, która mimo dalszego miejsca w rankingach wciąż uważana jest za potencjalną czarną konia konkursu. Internauci od kilku dni żyją jednak przede wszystkim występem Alicji Szemplińskiej. Polska reprezentantka wraca na eurowizyjną scenę z utworem "Pray" i od początku budzi ogromne emocje wśród fanów konkursu.

Bukmacherzy nie dają Polsce wielkich szans na triumf w półfinale. Kursy na zwycięstwo Alicji należą obecnie do jednych z najwyższych w stawce. Nie oznacza to jednak, że wokalistka jest bez szans na awans. Fani Eurowizji doskonale wiedzą, że konkurs potrafi być kompletnie nieprzewidywalny. W historii wielokrotnie zdarzało się, że artyści skreślani przez ekspertów ostatecznie podbijali serca widzów i zdobywali wysokie miejsca.

W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy, że Alicja może jeszcze mocno zaskoczyć. Wielu fanów podkreśla, że jej głos i sceniczna charyzma mogą okazać się ważniejsze niż bukmacherskie wyliczenia. Tegoroczna stawka jest wyjątkowo mocna, dlatego walka o finał zapowiada się niezwykle emocjonująco. Każdy występ może całkowicie zmienić sytuację w rankingach i przewidywania ekspertów.

