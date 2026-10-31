Tak wygląda grób gwiazdy „Vabanku”. Spoczął obok ukochanej mamy

Leonard Pietraszak należał do grona najbardziej cenionych polskich aktorów. Przez lata występował na deskach teatrów, a także w filmach i serialach, które do dziś cieszą się popularnością. Ogromną sympatię widzów zdobył dzięki roli Karola Stelmacha, przyjaciela inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu „Czterdziestolatek”. Widzowie pokochali go również jako pułkownika Krzysztofa Dowgirda w „Czarnych chmurach”.

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Na dużym ekranie wystąpił między innymi w kultowym „Vabanku”, a także w filmach „Złoto dezerterów” i „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. Jego charakterystyczna aparycja, elegancja i talent sprawiły, że na trwałe zapisał się w historii polskiego kina.

Leonard Pietraszak spoczął w Bydgoszczy

Aktor zmarł w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2023 roku. Miał 86 lat. Ostatnie chwile spędził w swoim domu, u boku ukochanej żony, Wandy Majerówny. Jego śmierć była ogromną stratą dla polskiej kultury.

Pogrzeb Leonarda Pietraszaka odbył się 7 lutego 2023 roku w Bydgoszczy. Artysta spoczął na Cmentarzu Starofarnym, zgodnie ze swoją wolą obok mamy, Janiny. Dwa miesiące po jego śmierci na grobie stanął pomnik nagrobny.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy miejsce spoczynku wybitnego aktora. To właśnie tutaj bliscy, przyjaciele i wielbiciele jego talentu mogą zatrzymać się na chwilę i powspominać człowieka, który przez dekady dostarczał widzom niezapomnianych emocji. Choć od jego śmierci minęło już kilka lat, role Leonarda Pietraszaka wciąż pozostają żywe w pamięci kolejnych pokoleń Polaków.