Tragiczny wypadek na A1. Zderzenie osobówki z ciężarówką, nie żyje jedna osoba!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-29 8:04

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. W pobliżu miejscowości Bąkowo (powiat świecki) samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Kierowcy jadący w kierunku Łodzi muszą liczyć się z utrudnieniami.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 29 października na autostradzie A1, na odcinku między Warlubiem a Nowymi Marzami, w pobliżu miejscowości Bąkowo. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba.

Początkowo droga w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie ruch jest utrudniony, a zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Łodzi.

Kierowcy podróżujący tym odcinkiem autostrady powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe opóźnienia.

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