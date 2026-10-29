Tragiczny wypadek na A1. Zderzenie osobówki z ciężarówką, nie żyje jedna osoba!

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 29 października na autostradzie A1, na odcinku między Warlubiem a Nowymi Marzami, w pobliżu miejscowości Bąkowo. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba.

Początkowo droga w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie ruch jest utrudniony, a zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Łodzi.

Kierowcy podróżujący tym odcinkiem autostrady powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe opóźnienia.