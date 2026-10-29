Weekend w Bydgoszczy ma jeden słabszy moment. Prognoza pokazuje, kiedy spodziewać się deszczu

Redakcja se.pl
2026-10-29 8:04

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy, od 30 października do 1 listopada, przyniesie sporo chmur i stopniowe ochłodzenie. Choć temperatury przez większość czasu będą dość podobne, to jeden dzień wyróżni się opadami deszczu. Niedziela zapowiada się już jako najchłodniejsza część weekendu.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda dla Bydgoszczy: 30 października - 1 listopada

Mieszkańców Bydgoszczy czeka typowo jesienny weekend, zdominowany przez chmury. Aura nie przez cały czas będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, a kluczowa okaże się sobota, kiedy prognozowane są opady. Z dnia na dzień będzie też odczuwalnie chłodniej, choć temperatury nie spadną gwałtownie.

Pochmurny, ale dość spokojny piątek

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek termometry w Bydgoszczy w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 11 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 8°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s. Prognozy wskazują na możliwość symbolicznych opadów, które jednak nie powinny być odczuwalne.

Sobota przyniesie deszcz

Pogoda zmieni się w sobotę. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i wyniesie blisko 11°C, ale na niebie oprócz chmur pojawi się deszcz. Prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Nocą słupki rtęci pokażą około 7 stopni. Nieco mocniej powieje też wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 3 m/s.

Chłodniejszy koniec weekendu

Niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do około 6°C. Niebo wciąż będzie w dużej mierze zachmurzone, ale opady deszczu powinny już zanikać. Tego dnia osłabnie również wiatr, który ponownie będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura wymaga elastyczności w planach. Piątek i niedziela, mimo chmur, mogą być dobrą okazją do spacerów po parkach czy nadbrzeżnych alejach, choć warto mieć przy sobie cieplejsze ubranie. Z kolei deszczowa sobota to idealny moment, by skorzystać z kulturalnej oferty miasta, wybrać się do kina lub spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni. Niezależnie od dnia warto jednak mieć pod ręką parasol.

Dane pogodowe: OpenWeather

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