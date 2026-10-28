Miała zabić w szkole. 17-letnia Emilia kupiła dwa noże [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja: godz. 11:17

Jak przekazała Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, Emilia G. kupiła dwa noże. 17-latka była uczennicą Zespołu Szkół w Janowcu Wielkopolskim. Usłyszała zarzut przygotowania do zabójstwa dwóch nauczycielek. Grozi jej za to od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Według informatora „Super Expressu” celem nastolatki miała być sekretarka szkoły.

Wcześniej pisaliśmy:Jak ustalił "Super Express" czynności w tej sprawie funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie podjęli w czwartek, 22 października. Ich działania dotyczyły 17-latki podejrzewanej o przygotowanie do zabójstwa pracownika jednej ze szkół na terenie powiatu żnińskiego.

Nastolatka została zatrzymana i usłyszała zarzut. Następnie trafiła przed sąd, który zdecydował o zastosowaniu wobec niej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących okoliczności sprawy ani tego, na czym miały polegać przygotowania do zabójstwa.

Przypomnijmy, że w połowie października w Polsce doszło do kilku aktów przemocy na terenie placówek oświatowych, z użyciem ostrych narzędzi. W jednym z nich zginęła 37-letnia pracownica szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach. O dokonanie ataku podejrzewany jest 15-latek.

Dzień wcześniej do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał przy sobie również plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym.