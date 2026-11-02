Tragiczny finał nocnego pożaru. Ratownicy nie zdołali uratować mężczyzny!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-02 8:14

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środku nocy w miejscowości Jamy w powiecie grudziądzkim. W jednym z mieszkań wybuchł pożar. Strażacy ewakuowali mężczyznę, który nie wykazywał oznak życia. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Wyposażenie wozu strażackiego z podłączonym wężem. O tragicznym pożarze w Jamach przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com

Do tragicznego pożaru doszło w nocy (2 października) w miejscowości Jamy w powiecie grudziądzkim. Jak informuje portal Puls Grudziądz, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godz. 0:37.

Z płonącego mieszkania ewakuowano mężczyznę. Poszkodowany nie wykazywał funkcji życiowych. Na miejscu natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo wysiłków ratowników, nie udało się go uratować. Po kilkunastu minutach zespół ratownictwa medycznego odstąpił od RKO i stwierdził zgon mężczyzny.

Pożar został opanowany, a działania strażaków zakończyły się około godz. 3:30. W akcji uczestniczyło pięć zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Okoliczności i przyczyny tragicznego pożaru w Jamach będą wyjaśniane.

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