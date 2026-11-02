Żona Witolda Pyrkosza nie żyje! Zmarła miesiąc przed Wszystkimi Świętymi, spoczęła u boku męża. Tak wygląda ich grób

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-02 17:03

Witold Pyrkosz odszedł 22 kwietnia 2017 r. W zeszłym miesiącu, dokładnie 1 października, dołączyła do niego małżonka, Krystyna. Spoczęła u boku męża. 1 listopada grób Pyrkoszów utonął w zniczach. Zobaczcie!

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Witold Pyrkosz po raz pierwszy ożenił się z Ewą Bilewską jeszcze w latach 50. Szybko jednak doszło do rozwodu, a aktor unikał tego tematu. W latach 60. poznał drugą małżonkę - Krystynę. On był po trzydziestce, ona była nastolatką. Różnica wieku była spora i wynosiła blisko 20 lat, poza tym Pyrkosz był po rozwodzie i miał dziecko, więc nie wydawał się najlepszym kandydatem na męża dla młodziutkiej ukochanej. A jednak ich miłość przetrwała. Zakochani byli ze sobą aż do śmierci gwiazdora w 2017 r.

Był 1962 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy ujrzałem ją w Hotelu Francuskim w Krakowie. Piękna, biust solidna czwórka, długie czarne włosy. Miała 17 lat, ja 36. Nie była sama, przyszła z kolegami. Dosiadłem się do jej stolika. Niedługo miał być sylwester, chciałem ją zaprosić, ale ona już się z kimś umówiła. Ale tak ją potem mordowałem telefonami, że w końcu się zgodziła - wspominał Pyrkosz w rozmowie z "Super Expressem".

Pobrali się w lipcu 1974 r. i spędzili u swego boku ponad 50 lat. Rozdzieliła ich dopiero śmierć Witolda.

Krystyna Pyrkosz zmarła 1 października. Spoczęła u boku męża

Krystyna nie mogła pogodzić się ze stratą męża. Podupadła na zdrowiu. Rok temu syn pary (jedno z trójki dzieci aktora) wyznał, że z jego mamą jest źle. Okazało się, że 82-latka wymagała opieki, więc zamieszkała w ośrodku.

Mama jest w specjalnym ośrodku, bo wymaga stałej opieki. Prawie rok temu złamała kość udową, która nie zrasta się, jak należy. Mama wymaga ciągłej opieki, rehabilitacji. Ma 82 lata i jej głowa też nie pracuje jak dawniej. Wkradła się niepamięć. Ja i siostra jesteśmy jedynymi członkami rodziny, których w pełni zawsze rozpoznaje - mówił TVP syn Witolda Pyrkosza.

1 listopada na facebookowym profilu Gminy Góra Kalwaria pojawiło się zdjęcie nagrobka Witolda Pyrkosza.

Ten grób 1 listopada zawsze tonie w zniczach. Pamiętamy o aktorze Witoldzie Pyrkoszu, naszym mieszkańcu.

Na grobie widać mnóstwo zniczy - płyta jest nimi szczelnie zastawiona. Ale nie tylko te oznaki pamięci zwracają uwagę. Tuż pod nazwiskiem gwiazdora widnieje bowiem tabliczka z danymi jego żony. Wynika z niej, że Krystyna zmarła 1 października tego roku w wieku 83 lat i została pochowana przy ukochanym mężu.

Grób Witolda Pyrkosza. Niezapomniani

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