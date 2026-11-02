Celebrytka-milionerka przebrała się za bezdomną. Po fali krytyki przeprasza za halloweenową wpadkę

Poczucie humoru znanych osób zawsze wzbudza ogromne emocje, a granice dobrego smaku bywają w ich przypadku wyjątkowo pilnie obserwowane. Celebrytom już wielokrotnie wytykano w przeszłości hipokryzję oraz rażący brak taktu. Tym razem lawinę negatywnych komentarzy na własne życzenie wywołała Martha Stewart, czyli niezwykle bogata przedsiębiorczyni oraz ikona amerykańskich mediów. Znana bizneswoman błyskawicznie pożałowała swojego wyboru stroju na Halloween i wystosowała przeprosiny.

Martha Stewart przebrała się za bezdomną na Halloween. Wybuchła afera

Chociaż 85-letnia dziś gwiazda ma wykształcenie historyczne, w trakcie swojej kariery spełniała się również jako modelka, wydawczyni literatury oraz bizneswoman działająca w wielu branżach, m.in. cateringu. Pod koniec ubiegłego stulecia zapisała się w historii jako pierwsza Amerykanka z samodzielnie zbudowanym majątkiem wartym miliard dolarów, choć obecnie znów posiada status multimilionerki.

Dokładny stan jej konta zszedł jednak na dalszy plan w obliczu ostatniego skandalu. Z okazji Halloween wyraźnie rozbawiona Martha Stewart opublikowała w internecie fotografię w stroju osoby w kryzysie bezdomności. Pod zamieszczonym w sieci zdjęciem natychmiast zaroiło się od ostrych wpisów. Komentujący zarzucali bogatej gwieździe całkowity brak empatii, a nawet jawną pogardę wobec najuboższych grup społecznych.

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Milionerka przeprasza za swój kostium. Internauci nie kryją oburzenia

Amerykańska celebrytka szybko zrozumiała swój błąd i skasowała kontrowersyjną fotografię, choć w sieci przecież nic nie ginie. Już 1 listopada Martha Stewart opublikowała pierwsze przeprosiny za swoje zachowanie, a później poszła o krok dalej i rozesłała do największych redakcji w Stanach Zjednoczonych specjalny list wyrażający skruchę.

- Trudno jest się przyznać, kiedy naprawdę się nawaliło. Moje wcześniejsze oświadczenie nie było wystarczające. Wiem, że wiele osób cierpi ekonomicznie. Noszenie kostiumu, takiego jak mój, było nieczułe i nieśmieszne. Jest mi bardzo przykro - napisała Martha Stewart w liście do amerykańskich mediów.

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Rozwścieczeni użytkownicy sieci nie zamierzają jednak odpuszczać i nieustannie punktują milionerkę. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka lat po zdobyciu swojego ikonicznego miliarda bizneswoman usłyszała zarzuty dotyczące oszustw podatkowych, a ostatecznie trafiła nawet do więzienia za utrudnianie prowadzonego śledztwa i okłamywanie funkcjonariuszy. Czas pokaże, czy ikona biznesu wyciągnie z obecnego skandalu jakiekolwiek wnioski.

Martha Stewart apologizes for dressing up as a homeless person for Halloween: “It’s hard to admit when you’ve really screwed up. My earlier statement didn’t go far enough. I know many people are suffering economically. Wearing a costume like I did was insensitive and not funny. I am very sorry. - Martha”— Pop Base (@PopBase) November 2, 2026