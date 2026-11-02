Iwona Pavlović jest emerytką. Ale jaką!

Iwona Pavlović, znana też jako Czarna Mamba, najbardziej "jadowita" jurorka "Tańca z Gwiazdami", 2 listopada skończyła 64 lata i od kilku mogłaby odpoczywać na emeryturze. Ale to nie dla niej! Tancerka i sędzia taneczna co prawda pobiera świadczenie emerytalne, ale wciąż chętnie pojawia się w telewizji, by oceniać popisy znanych i lubianych. Jak wyznała w rozmowie z Jastrząb Post, co miesiąc na jej konto wpływa emerytura w wysokości 2600 zł:

Na waciki starcza spokojnie. To są nieduże pieniądze, ale wielu ludzi z takich pieniędzy żyje. Mam większe pieniądze i z nich żyję, ale z tej kwoty robię jakieś opłaty. To jest taki konkretny człon moich dochodów i jak wpływa na moje konto, to bardzo mnie to cieszy, bo ciężko pracowałam przez całe życie, (...) więc uważam, że należą mi się te pieniążki.

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Pavlović teraz i kiedyś

64-letnia Pavlović prężnie działa w show-biznesie, a widzowie tylko czekają na jej komentarze rzucane do par walczących o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i sędzia słynie z ostrości, ale jest też sprawiedliwa, a jej uwagi mają motywować do zmiany na lepsze.

Iwona ocenia uczestników od 21 lat! A nawet ponad 21, bo show wystartował w kwietniu 2005 r. Najpierw Pavlović robiła swoje w TVN-ie, później w Polsacie - z równym powodzeniem. Dzięki pracy na planie hitowego programu rozrywkowego zyskała popularność i sama stała się gwiazdą. Każda jej metamorfoza jest więc szczegółowo omawiana, a tych w ciągu ponad dwóch dekad było wiele, choć ostatecznie Iwona zawsze wraca do swojego ulubionego wizerunku. Pamiętacie TAKĄ Pavlović? Zobaczcie zdjęcia!

Iwona Pavlović wie, co to bieda. Nie było jej stać nawet na porządny obiad!

Zobacz więcej zdjęć. Tak Polsat ubrał uczestników "Tańca z Gwiazdami" 1 listopada. Skromnie? Nie do końca! Zobaczcie zdjęcia

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