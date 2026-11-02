Iwona Pavlović jest emerytką. Ale jaką!
Iwona Pavlović, znana też jako Czarna Mamba, najbardziej "jadowita" jurorka "Tańca z Gwiazdami", 2 listopada skończyła 64 lata i od kilku mogłaby odpoczywać na emeryturze. Ale to nie dla niej! Tancerka i sędzia taneczna co prawda pobiera świadczenie emerytalne, ale wciąż chętnie pojawia się w telewizji, by oceniać popisy znanych i lubianych. Jak wyznała w rozmowie z Jastrząb Post, co miesiąc na jej konto wpływa emerytura w wysokości 2600 zł:
Na waciki starcza spokojnie. To są nieduże pieniądze, ale wielu ludzi z takich pieniędzy żyje. Mam większe pieniądze i z nich żyję, ale z tej kwoty robię jakieś opłaty. To jest taki konkretny człon moich dochodów i jak wpływa na moje konto, to bardzo mnie to cieszy, bo ciężko pracowałam przez całe życie, (...) więc uważam, że należą mi się te pieniążki.
Pavlović teraz i kiedyś
64-letnia Pavlović prężnie działa w show-biznesie, a widzowie tylko czekają na jej komentarze rzucane do par walczących o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i sędzia słynie z ostrości, ale jest też sprawiedliwa, a jej uwagi mają motywować do zmiany na lepsze.
Iwona ocenia uczestników od 21 lat! A nawet ponad 21, bo show wystartował w kwietniu 2005 r. Najpierw Pavlović robiła swoje w TVN-ie, później w Polsacie - z równym powodzeniem. Dzięki pracy na planie hitowego programu rozrywkowego zyskała popularność i sama stała się gwiazdą. Każda jej metamorfoza jest więc szczegółowo omawiana, a tych w ciągu ponad dwóch dekad było wiele, choć ostatecznie Iwona zawsze wraca do swojego ulubionego wizerunku. Pamiętacie TAKĄ Pavlović? Zobaczcie zdjęcia!
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