Szok! Dziura w ziemi pochłonęła dom Nicolasa Cage'a! "Jestem trochę bezdomny"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-03 11:00

Ma 25 milionów dolarów i jest jedną z największych gwiazd filmowych wszech czasów, a jednak... został bezdomny. "Trochę bezdomny", jak ujmuje to sam Nicolas Cage (62 l.). Wbrew pozorom sprawa jest poważna! Dom gwiazdora razem z sześcioma innymi luksusowymi willami został... pochłonięty przez zapadlisko, jakie wytworzyło się na wzgórzach Malibu. Sąsiadów Cage'a też ewakuowano. Wszyscy tułają się po hotelach, a warte grube miliony domy zapewne trzeba będzie wyburzyć.

Nicolas Cage, jeden z najbardziej znanych aktorów Hollywood, stracił możliwość mieszkania we własnym domu! 62-letni gwiazdor przyznał, że jest obecnie „trochę bezdomny” i musi nocować w hotelach. Wszystko przez ogromną dziurę, która powstała przed jego luksusową willą w Malibu, wartą 10,5 miliona dolarów. Ziemia zapadła się, niszcząc podjazd i część ulicy. Zagrożone są też sąsiednie domy.

Aktor opowiedział o swoich problemach podczas sobotniego spotkania z fanami na Los Angeles Comic Con. Zapytany o plany na Halloween, zaskoczył wszystkich wyznaniem, że nie ma obecnie gdzie mieszkać.

– Jestem teraz trochę bezdomny. Coś stało się z moim domem w Malibu, więc po prostu mieszkam w hotelach – powiedział aktor, cytowany przez Page Six.

Ogromna dziura przed willą Nicolasa Cage'a. Dom za miliony zagrożony

Problemy gwiazdora zaczęły się na początku września, kiedy przed jego rezydencją w Malibu zapadła się ziemia. Powstała dziura o wymiarach około 9 na 9 metrów, która pochłonęła podjazd, ogrodzenie, przenośną toaletę i fragment ulicy.

Do katastrofy przyczyniły się silne sztormy i erozja wybrzeża. W kolejnych tygodniach zapadlisko zaczęło się powiększać. W październiku dotarło już w pobliże wejścia do domu aktora.

Sytuacja okazała się niebezpieczna również dla sąsiadów. Władze uznały siedem pobliskich domów za nienadające się do zamieszkania. Przy kolejnych 24 wprowadzono pewne ograniczenia z powodu utrudnionego dojazdu służb ratunkowych.

Nicolas Cage walczy o uratowanie luksusowej rezydencji

Aktor kupił willę nad oceanem w 2024 roku za 10,5 miliona dolarów. Dom ma ogromne przeszklone ściany, taras na dachu z jacuzzi, kilka sypialni i bezpośredni dostęp do plaży.

Cage wystąpił do władz Malibu o pozwolenie na pilne prace zabezpieczające. Wszystkie trzy wnioski zostały zatwierdzone.

Na razie nie wiadomo, kiedy aktor będzie mógł wrócić do domu i czy uda się całkowicie usunąć zagrożenie. Do tego czasu gwiazdor musi korzystać z hoteli.

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