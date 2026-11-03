Dwa śmigłowce zderzyły się pod Mount Everestem. Nie żyje zagraniczny turysta

Tragiczny wypadek w Pheriche pod Mount Everestem. Śmigłowce zahaczyły wirnikami

Dramatyczne sceny rozegrały się dzisiaj, 3 listopada rano w nepalskiej miejscowości Pheriche w pobliżu bazy pod Mount Everestem. Podczas manewru lądowania dwa helikoptery niespodziewanie uderzyły o siebie wirnikami. To doprowadziło do utraty sterowności i upadku obu maszyn na ziemię.

Reuters podaje, że w jednym z helikopterów zginął turysta z Indii, a drugi turysta, pochodzący z Nowej Zelandii, został ranny. Z ustaleń agencji AP wynika, że w wypadku ucierpiał także nepalski pilot.

„Nowozelandczyk został uratowany” – przekazał Reutersowi Kaman Singh Thapa Magar, przedstawiciel władz okręgu Solukhumbu.

🚨BIG Breaking: Two helicopters collided while landing this morning in Nepal’s Mount Everest region. 👀 Sadly, one passenger lost their life in the accident. The incident happened in a snowy area of Solukhumbu district, Nepal. https://t.co/rmgpSfFkTa— JOHN (@Johnnofficial6) November 3, 2026

Szczegóły zderzenia maszyn firm Fishtail Air i Dynasty Air w Himalajach

Rozbite helikoptery należały do dwóch prywatnych przewoźników, Fishtail Air i Dynasty Air. Pierwszy ze śmigłowców transportował turystów ewakuowanych z okolic Mount Everestu, wśród nich byli właśnie obywatele Indii i Nowej Zelandii.

Druga maszyna, należąca do przedsiębiorstwa Dynasty Air, wykonywała lot typowo towarowy, tylko z ładunkiem. Do wypadku doszło na lądowisku na wysokości blisko 4200 metrów nad poziomem morza.

W rejon katastrofy wysłano zespoły ratunkowe. Ranny turysta został zabrany innym helikopterem do szpitala.

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Trudne warunki i sezon trekkingowy pod Mount Everestem. Śledczy badają przyczyny

Dokładne okoliczności wypadku pozostają na razie nieznane.

Wypadek wydarzył się w najbardziej intensywnym okresie sezonu trekkingowego w Nepalu. Właśnie teraz w Himalaje zjeżdżają tysiące zagranicznych gości planujących trekking w okolicach najwyższego szczytu Ziemi. W tej okolicy helikoptery stanowią główny środek transportu zaopatrzenia, wspinaczy i turystów.

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