Wybory w USA mogą przynieść porażkę Donalda Trumpa. Sondaże dają przewagę Demokratom

Wybory połówkowe w USA. Sondaże prognozują porażkę Donalda Trumpa i sukces Demokratów

W Stanach Zjednoczonych odbywają się dziś tak zwane wybory połówkowe do Kongresu. Wyborcy zdecydują o obsadzie wszystkich 435 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz 35 miejsc w Senacie. Obecnie większość w obu izbach mają Republikanie, jednak najnowsze badania opinii publicznej wskazują na przewagę Demokratów.

W sondażu NBC News, przeprowadzonym od 28 do 30 października i opublikowanym 1 listopada, 52 proc. zarejestrowanych wyborców opowiedziało się za przejęciem kontroli nad Kongresem przez Demokratów. Utrzymania władzy przez Republikanów chce 45 proc. badanych.

Podobną przewagę pokazuje badanie Reuters/Ipsos z 22–26 października. Na kandydatów Demokratów chciało głosować lub skłaniało się ku nim 53 proc. prawdopodobnych wyborców, a na Republikanów 44 proc. Wyniki sondaży nie przesądzają jednak, kto zdobędzie większość mandatów.

US strikes Iran ahead of midterm elections https://t.co/Mldi7NrWnF— BBC News (World) (@BBCWorld) November 3, 2026

Notowania Donalda Trumpa spadają. Amerykanie źle oceniają stan gospodarki

Większość obywateli jest niezadowolona z sytuacji gospodarczej w USA. W badaniu NBC aż 75 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie ze stanu gospodarki, a 51 proc. negatywnie oceniło własną sytuację finansową.

Po raz pierwszy od 30 lat w sondażach NBC osób niezadowolonych ze swoich finansów było więcej niż zadowolonych.

Niekorzystnie wyglądają również oceny prezydenta. Działania Donalda Trumpa popiera 40 proc. badanych, a 60 proc. jest z nich niezadowolonych.

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Wybory do Kongresu USA. Gospodarka i demokracja to główne obawy Amerykanów

Jak wynika z analiz Pew Research Center, dla 84 proc. Amerykanów kluczowym zagadnieniem podczas obecnych wyborów jest gospodarka. Wyborcy poszczególnych ugrupowań mają jednak odmienne priorytety w przypadku pozostałych tematów.

W elektoracie Demokratów aż 85 proc. osób za wyjątkowo istotną kwestię uznaje przyszłość demokracji, a 82 proc. wskazuje na system opieki zdrowotnej. W obozie Republikanów wskaźniki te są niższe i wynoszą odpowiednio 69 proc. oraz 53 proc. ankietowanych.

Odmiennie rozkładają się akcenty w sprawach bezpieczeństwa, gdyż 72 proc. sympatyków Partii Republikańskiej traktuje problem imigracji jako bardzo ważny, a 64 proc. zwraca szczególną uwagę na brutalną przestępczość. Dla porównania, wśród wyborców Demokratów tematy te są priorytetem odpowiednio dla 53 proc. i 37 proc. badanych.

Z badań wynika również, że sympatycy Demokratów są bardziej zdeterminowani, by pójść do urn. Duże zainteresowanie udziałem w wyborach deklaruje aż 91 proc. wyborców Partii Demokratycznej, podczas gdy po stronie Republikanów odsetek ten wynosi 86 proc.

Ewentualne przejęcie władzy w Kongresie przez Demokratów mocno skomplikuje Donaldowi Trumpowi realizację jego zamierzeń. Taki scenariusz oznacza, że amerykański prezydent utraci kluczowe zaplecze polityczne na drugą część swojej kadencji.