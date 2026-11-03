Wybory w USA mogą przynieść porażkę Donalda Trumpa. Sondaże dają przewagę Demokratom

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-03 7:03

We wtorek, 3 listopada, Amerykanie głosują w wyborach do Kongresu. Ich wynik może znacznie utrudnić Donaldowi Trumpowi sprawowanie władzy przez następne dwa lata. Ostatnie sondaże pokazują sporą przewagę Demokratów. Aż 52 proc. wyborców chce, żeby to oni kontrolowali Kongres, podczas gdy Republikanów wskazuje 45 proc. Badania pokazują również, że większość Amerykanów źle ocenia gospodarkę i działania prezydenta. W dodatku Donald Trump minionej nocy przeprowadził atak na irańską wyspę Keszm. Ten ruch pokazuje, jak bardzo rozminął się ze swoimi obietnicami z czasów kampanii prezydenckiej, w których zapewniał rodaków o utrzymaniu pokoju i koncentracji na sprawach krajowych.

Wybory połówkowe w USA. Sondaże prognozują porażkę Donalda Trumpa i sukces Demokratów

W Stanach Zjednoczonych odbywają się dziś tak zwane wybory połówkowe do Kongresu. Wyborcy zdecydują o obsadzie wszystkich 435 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz 35 miejsc w Senacie. Obecnie większość w obu izbach mają Republikanie, jednak najnowsze badania opinii publicznej wskazują na przewagę Demokratów.

W sondażu NBC News, przeprowadzonym od 28 do 30 października i opublikowanym 1 listopada, 52 proc. zarejestrowanych wyborców opowiedziało się za przejęciem kontroli nad Kongresem przez Demokratów. Utrzymania władzy przez Republikanów chce 45 proc. badanych.

Podobną przewagę pokazuje badanie Reuters/Ipsos z 22–26 października. Na kandydatów Demokratów chciało głosować lub skłaniało się ku nim 53 proc. prawdopodobnych wyborców, a na Republikanów 44 proc. Wyniki sondaży nie przesądzają jednak, kto zdobędzie większość mandatów.

Notowania Donalda Trumpa spadają. Amerykanie źle oceniają stan gospodarki

Większość obywateli jest niezadowolona z sytuacji gospodarczej w USA. W badaniu NBC aż 75 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie ze stanu gospodarki, a 51 proc. negatywnie oceniło własną sytuację finansową.

Po raz pierwszy od 30 lat w sondażach NBC osób niezadowolonych ze swoich finansów było więcej niż zadowolonych.

Niekorzystnie wyglądają również oceny prezydenta. Działania Donalda Trumpa popiera 40 proc. badanych, a 60 proc. jest z nich niezadowolonych.

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Wybory do Kongresu USA. Gospodarka i demokracja to główne obawy Amerykanów

Jak wynika z analiz Pew Research Center, dla 84 proc. Amerykanów kluczowym zagadnieniem podczas obecnych wyborów jest gospodarka. Wyborcy poszczególnych ugrupowań mają jednak odmienne priorytety w przypadku pozostałych tematów.

W elektoracie Demokratów aż 85 proc. osób za wyjątkowo istotną kwestię uznaje przyszłość demokracji, a 82 proc. wskazuje na system opieki zdrowotnej. W obozie Republikanów wskaźniki te są niższe i wynoszą odpowiednio 69 proc. oraz 53 proc. ankietowanych.

Odmiennie rozkładają się akcenty w sprawach bezpieczeństwa, gdyż 72 proc. sympatyków Partii Republikańskiej traktuje problem imigracji jako bardzo ważny, a 64 proc. zwraca szczególną uwagę na brutalną przestępczość. Dla porównania, wśród wyborców Demokratów tematy te są priorytetem odpowiednio dla 53 proc. i 37 proc. badanych.

Z badań wynika również, że sympatycy Demokratów są bardziej zdeterminowani, by pójść do urn. Duże zainteresowanie udziałem w wyborach deklaruje aż 91 proc. wyborców Partii Demokratycznej, podczas gdy po stronie Republikanów odsetek ten wynosi 86 proc.

Ewentualne przejęcie władzy w Kongresie przez Demokratów mocno skomplikuje Donaldowi Trumpowi realizację jego zamierzeń. Taki scenariusz oznacza, że amerykański prezydent utraci kluczowe zaplecze polityczne na drugą część swojej kadencji.

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