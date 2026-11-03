Afera toaletowa w śląskiej parafii. Księża apelują do wiernych

Problem z toaletą w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach

Na facebookowej stronie parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach, dzielnicy Mysłowic w województwie śląskim opublikowano wpis, który rozpoczyna się od mocnych słów. „Co tydzień trzeba przepychać parafialną toaletę. Do tego dochodzi bałagan pozostawiany w środku. Tak dalej być nie może!” — czytamy we wpisie.

Tego typu ogłoszenie z pewnością zaskoczyło wielu wiernych. Skoro jednak księża zdecydowali się na tak otwartą reakcję, kłopoty z WC muszą być dla nich naprawdę dotkliwe.

Co tydzień trzeba przepychać parafialną toaletę. Do tego dochodzi bałagan pozostawiany w środku. Tak dalej być nie może! Żyjemy w XXI wieku. Podstawowe zasady korzystania z toalety powinny być oczywiste. Czy we własnym domu również zostawiamy po sobie taki nieporządek? JEŚLI W PRZYSZŁYM TYGODNIU SYTUACJA SIĘ POWTÓRZY — ZAMYKAMY TOALETĘ. [...] - czytamy w poście na Facebooku parafii.

Księża z Brzęczkowic zapowiadają zamknięcie toalety i przypominają zasady

Autorzy komunikatu postawili sprawę jasno i ostrzegli, że kolejny taki incydent poskutkuje zamknięciem toalety. W opublikowanym wpisie zamieścili również swoistą instrukcję, przypominając parafianom podstawowe reguły korzystania ze wspólnej łazienki.

Zwrócono uwagę na to, by po wyjściu zawsze zostawiać po sobie czystość. Przypomniano także, że do muszli klozetowej nie wolno wrzucać ręczników papierowych, środków higienicznych ani nawilżanych chusteczek.

WSPÓLNE NIE ZNACZY NICZYJE. Dbanie o parafię zaczyna się także od takich podstaw - czytamy w poście na Facebooku parafii.

Internauci komentują aferę toaletową w parafii na Śląsku

Pod publikacją szybko zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów. Komentujący nie potrafią zrozumieć tak skrajnego braku kultury i zastanawiają się, jak można doprowadzić wspólną łazienkę do takiego stanu. Poniżej prezentujemy wybrane opinie.

Nie wiem, jak tak można się zachowywać , w domu też tak robią?

Chrześcijanie, w kosciele przykladnie klecza, a nie potrafia po sobie zostawic czystosci niestety to jest plaga we wszystkich publicznych toaletach

Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa