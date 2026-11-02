Wybuch gazu w Marianowie. Służby ratowały 44-latka z gruzowiska

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 1 listopada, około godziny 10.25. Właśnie wtedy do służb ratunkowych wpłynęła informacja o wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym w Marianowie na terenie powiatu kłobuckiego.

Potężna eksplozja sprawiła, że część domu runęła, a wewnątrz zniszczonego obiektu przebywał 44-letni mężczyzna.

Błyskawicznie, bo już po trzech minutach, pod wskazany adres dojechali funkcjonariusze kłobuckiej drogówki, którzy wcześniej patrolowali okolice cmentarza w Wąsoszu Górnym.

Mundurowi zlokalizowali poszkodowanego w rumowisku i od razu ruszyli na ratunek, udzielając mu pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i okrywając kocem termicznym.

Gdy na miejsce dotarli strażacy, wspólnie z policjantami ewakuowali 44-latka na zewnątrz, po czym ratownicy medyczni przetransportowali rannego do częstochowskiego szpitala. Z policyjnych ustaleń wynika, że w momencie wybuchu w budynku nie przebywał nikt inny.

Skutki eksplozji w powiecie kłobuckim. Strażacy użyli ciężkiego sprzętu do rozbiórki

Zniszczenia okazały się gigantyczne, ponieważ siła podmuchu mocno uszkodziła strukturę domu, przez co akcja służb trwała znacznie dłużej niż sama ewakuacja rannego.

Według relacji strażaków z OSP Popów, ratownicy po zabezpieczeniu terenu musieli odłączyć wszystkie media i dogasić tlące się ogniska pożaru.

Niezbędne okazało się także częściowe wyburzenie uszkodzonej konstrukcji, do czego wykorzystano ciężki sprzęt, w tym koparko-ładowarkę usuwającą gruz.

W akcji uczestniczyły jednostki strażackie z Kłobucka, Wąsosza Górnego oraz Popowa, a wysłaną początkowo grupę specjalistyczną z Jastrzębia-Zdroju ostatecznie zawrócono do bazy.

Dom uległ poważnej dewastacji, dlatego dokładną oceną jego stanu technicznego zajmą się teraz właściwe organy nadzoru.

Zbiórka po wybuchu gazu w Marianowie. Wnuk Dawid organizuje pomoc dla dziadków

Chociaż priorytetem podczas akcji było ocalenie życia 44-latka, to dla jego rodziny prawdziwy koszmar rozgrywa się również po zakończeniu działań ratowników.

W wyniku katastrofy starsze małżeństwo straciło swój wieloletni dom, a pod zwałami gruzu przepadły ich meble, odzież i przedmioty gromadzone przez dekady.

Wnuk poszkodowanych, Dawid, postanowił działać i założył w sieci zbiórkę funduszy na bezpieczne lokum dla swoich dziadków.

„Po wybuchu nie mają dokąd wrócić. Pomóżmy moim dziadkom znaleźć nowy dom” – zaapelował.

Zgromadzone fundusze pokryją koszty kaucji, czynszu za pierwsze miesiące wynajmu mieszkania i zakupu niezbędnych sprzętów, przy czym poszkodowanym seniorom potrzebne są też ubrania, jedzenie, pościel, ręczniki i artykuły higieniczne.

Dawid apeluje o wsparcie dla dziadków z Marianowa. Chce przywrócić im poczucie bezpieczeństwa

Organizując zbiórkę, Dawid podkreślił wymiar niematerialny tej tragedii, wskazując, że oprócz dachu nad głową i dobytku dziadkowie utracili głównie poczucie bezpieczeństwa.

Zniszczonych w wybuchu pamiątek zapewne nie da się już uratować, ale bliscy pragną zapewnić seniorom godne i spokojne warunki na dalsze lata życia.

„Możemy jednak pomóc babci i dziadkowi odzyskać odrobinę spokoju. Żeby znów mieli klucze do drzwi, za którymi poczują się u siebie. I żeby mogli usiąść obok siebie przy stole, wiedząc, że mają gdzie zostać” – napisał wnuk.

W kolejnym fragmencie swojego wpisu mężczyzna zwrócił się do internautów o wpłaty i nagłaśnianie akcji w sieci.

„Jeśli możesz, proszę, wesprzyj zbiórkę dowolną kwotą. Jeśli możesz ją udostępnić, to również będzie dla nich ogromna pomoc. W imieniu mojej babci i mojego dziadka dziękuję za każdą wpłatę, każde udostępnienie i każde dobre słowo” – dodał.

Ruszyła pomoc dla rodziny z Marianowa. Internauci wpłacili ponad 22 tysiące złotych

Dramatyczne losy mieszkańców Marianowa wywołały falę życzliwości, a w ramach internetowej kwesty zaplanowano zebranie 25 tysięcy złotych na najpilniejsze wydatki mieszkaniowe seniorów.

Do godziny 21:00 w dniu 2 listopada na koncie zbiórki w serwisie Pomagam.pl znajdowało się już przeszło 22 tysiące złotych.

Przekazane przez ludzi dobrej woli środki pozwolą dziadkom Dawida wynająć nowe mieszkanie i nabyć podstawowe artykuły codziennego użytku.

Tego typu wsparcie jest kluczowe, aby doświadczona przez los rodzina mogła odzyskać namiastkę życiowej stabilizacji.