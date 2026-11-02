Pożar znanej smażalni ryb w Mikołowie. Rybołówka doszczętnie zniszczona

To miał być zwyczajny koniec sezonu w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na kulinarnej mapie Śląska. Właściciele Fish Parku „Rybołówka” w Mikołowie planowali podziękować klientom za kolejny rok i poinformować o zimowej przerwie w działalności smażalni. Zamiast tego musieli przekazać dramatyczną wiadomość. Ich lokal został całkowicie zniszczony przez pożar.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 1 listopada. Dzień później, w poniedziałek, 2 listopada, właściciele poinformowali o wszystkim za pośrednictwem Facebooka.

Mieliśmy dziś opublikować post o zakończeniu sezonu letniego i zamknięciu smażalni na okres zimowy… Chcieliśmy podziękować Wam za kolejny sezon i za to, że byliście z nami kolejny rok. Niestety życie napisało zupełnie inny scenariusz – przekazali właściciele Rybołówki.

Skala zniszczeń jest ogromna. Według relacji właścicieli ogień doszczętnie strawił smażalnię.

- Wczoraj spaliła się nasza smażalnia. Do zera. Bardzo trudno nam o tym pisać. W jednej chwili wydarzyło się coś, z czym wciąż próbujemy się oswoić, w co aż trudno nam samym uwierzyć. Niestety to co widzicie to nie AI – napisali w poruszającym wpisie.

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Choć straty są ogromne, właściciele przekazali również jedną dobrą wiadomość. W pożarze nie ucierpiało żadne ze zwierząt przebywających na terenie kompleksu. Ogień nie dotarł także do sklepu z przetworami rybnymi ani do wędzarni, które znajdują się w znacznej odległości od spalonej smażalni.

To szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się okresu świątecznego. Rybołówka przygotowuje się bowiem do tradycyjnej sprzedaży karpi przed Bożym Narodzeniem.

Właściciele przyznają jednak, że nie wiedzą, jaka przyszłość czeka ich działalność. Tym bardziej że ostatnie lata były dla nich wyjątkowo trudne. Problemy związane z zamknięciem drogi i prowadzonym remontem mocno odbiły się na funkcjonowaniu obiektu.

Nie wiemy jeszcze, co będzie dalej. Ostatnie lata i tak już były dla nas bardzo trudne – zamknięcie drogi i remont dały nam nieźle popalić. Myśleliśmy, że już powoli zaczynamy wychodzić na prostą… a jednak nie.

Na razie nie podano przyczyny pożaru ani wartości poniesionych strat. Nie wiadomo również, czy i kiedy smażalnia zostanie odbudowana.

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Fish Park „Rybołówka” mieści się przy ulicy Kąty 13 w Mikołowie. To znacznie więcej niż zwykła smażalnia ryb. Kompleks łączy działalność gastronomiczną z łowiskiem wędkarskim, wędzarnią, sklepem rybnym oraz przestrzenią rekreacyjną dla całych rodzin.

O popularności tego miejsca świadczą opinie internautów. Rybołówka zgromadziła w Google około 5,9 tysiąca recenzji, a jej średnia ocena wynosi 4,2 na 5 gwiazdek.

Smażalnia słynęła przede wszystkim z ryb przygotowywanych na maśle. W menu można było znaleźć między innymi pstrąga, jesiotra, sandacza, szczupaka, suma, amura czy karpia. Serwowano również ryby morskie, takie jak dorsz, flądra i turbot, sprowadzane od rybaka z nadmorskiego Mrzeżyna.

Właściciele od początku podkreślali, że działalność gastronomiczna narodziła się z ich pasji do ryb i owoców morza. Stawiali na świeże produkty i tradycyjne przygotowanie potraw, unikając gotowych, wysoko przetworzonych produktów rybnych.

Rybołówka przyciągała jednak nie tylko miłośników dobrego jedzenia. Na terenie kompleksu znajdują się również stawy wędkarskie, mini zoo, place zabaw i tereny spacerowe. Dla wielu rodzin było to popularne miejsce weekendowego wypoczynku, szczególnie wiosną i latem.

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Smażalnia funkcjonowała sezonowo, zazwyczaj od kwietnia do końca października. Tegoroczny sezon miał zakończyć się tradycyjnym podziękowaniem dla klientów. Pożar całkowicie zmienił jednak plany właścicieli.

Na ten moment nie są oni w stanie określić, kiedy i czy uda się przywrócić smażalnię do działalności. W emocjonalnym komunikacie podziękowali wszystkim osobom, które okazują im wsparcie w tak trudnej chwili.

Na ten moment nie potrafimy powiedzieć nic więcej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wasze wsparcie i każde dobre słowo są teraz dla nas bardzo ważne.