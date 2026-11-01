Kobieta i mężczyzna wypadli z okna apartamentowca! Horror w Katowicach

Tragedia we Wszystkich Świętych w Katowicach. Kobieta i mężczyzna wypadli z apartamentowca. Oboje nie żyją

Do tragicznego zdarzenia doszło 1 listopada w centrum Katowic. Jak informuje „Dziennik Zachodni”, z jednego z apartamentowców przy ulicy Zabrskiej wypadły dwie osoby. Byli to 37-letni mężczyzna oraz 42-letnia kobieta. Oboje ponieśli śmierć.

Na miejsce natychmiast skierowano policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren wokół budynku i rozpoczęli czynności mające wyjaśnić okoliczności tragedii.

Dwie osoby nie żyją. Tragedia przy ulicy Zabrskiej w Katowicach

Według informacji przekazanych przez „Dziennik Zachodni” kobieta i mężczyzna wypadli z wyższych pięter budynku mieszkalnego.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w apartamentowcu ani w jakich okolicznościach doszło do upadku dwóch osób.

Nie podano również, czy 37-latek i 42-latka znali się wcześniej oraz czy przebywali razem w jednym mieszkaniu. Nie wiadomo też, z którego dokładnie piętra wypadli.

Policja nie ujawnia na tym etapie szczegółów dotyczących zdarzenia. Nie przedstawiono również informacji, które pozwoliłyby jednoznacznie ustalić jego przyczynę.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii

Sprawą zajmują się katowiccy śledczy, którzy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Ich zadaniem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do śmierci kobiety i mężczyzny.

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, na obecnym etapie postępowania policja nie udziela szerszych informacji.

Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy do tragedii przyczyniły się inne okoliczności. Odpowiedź na te pytania mają przynieść dalsze ustalenia śledczych.

Tragedia wydarzyła się w dniu Wszystkich Świętych, kiedy wiele osób odwiedza cmentarze i spędza czas z bliskimi. Śmierć dwóch osób w centrum Katowic jest teraz przedmiotem postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę.

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