W położonych w województwie śląskim Czechowicach-Dziedzicach doszło do makabrycznego odkrycia. W poniedziałek, 2 listopada, na jednej z działek przy ulicy Narutowicza operator koparki natknął się podczas prac na ludzkie szczątki w zaawansowanym stadium rozkładu.

W rejonie znaleziska błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora przystąpili do zabezpieczania śladów oraz wyjaśniania dokładnych okoliczności tej sprawy.

Sprawa budzi ogromne poruszenie, ponieważ to właśnie w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2025 roku bez śladu zniknęła Karolina Wróbel. Mimo że wielomiesięczne poszukiwania młodej matki prowadzono na szeroką skalę, dotychczas nie udało się ustalić jej losów.

Makabryczne odkrycie w Czechowicach-Dziedzicach. Zwłoki były w zaawansowanym rozkładzie

Wstrząsającego znaleziska dokonano w godzinach przedpołudniowych w rejonie ulicy Narutowicza.

Z doniesień lokalnego serwisu czecho.pl wynika, że na ciało natrafiono w trakcie wyburzania garażu. Miejsce to sąsiaduje z opuszczonym budynkiem, torami kolejowymi oraz wiaduktem drogowym. Jak wynika z naszych ustaleń miejsce to oddalone jest od lokalizacji, w której zniknęła Karolina Wróbel o około trzy kilometry.

Ze względu na bardzo zaawansowany proces rozkładu ciała, śledczy nie potrafią w tej chwili wskazać nawet płci odnalezionej osoby.

– Przed południem, 2 listopada odnaleziono ciało w zaawansowanym stanie rozkładu. Na podstawie oględzin trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. Szczątki znaleziono w pomieszczeniu gospodarczym podczas prac rozbiórkowych – przekazał w rozmowie z "ESKĄ" Sławomir Kocur, rzecznik prasowy bielskiej policji.

Trwają działania związane z weryfikacją ewentualnych powiązań ze sprawą Karoliny Wróbel.

Poszukiwania Karoliny Wróbel wznowione w Czechowicach-Dziedzicach:

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Czy odnalezione szczątki to Karolina Wróbel? Policja zleciła pilne badania

Makabryczne znalezisko w Czechowicach-Dziedzicach od razu wywołało spekulacje, czy mogą to być zwłoki Karoliny Wróbel. Poszukiwania kobiety trwają bezskutecznie od 3 stycznia 2025 roku, kiedy to ślad po niej zaginął.

Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że obecnie brakuje jakichkolwiek dowodów łączących poniedziałkowe odkrycie ze sprawą zaginionej 24-latki.

Ostateczną odpowiedź dotyczącą tożsamości zmarłego mają przynieść specjalistyczne analizy, które przeprowadzą powołani biegli.

– Pobraliśmy już materiał do badań genetycznych i zależy nam na jak najszybszym ustaleniu tożsamości tej osoby. Mam nadzieję, że to będzie dzień – dwa dni maksymalnie – powiedział nam podkom. Sławomir Kocur.

Dopiero po formalnej identyfikacji szczątków będzie można jednoznacznie określić, czy sprawa ma związek z głośnym zniknięciem młodej matki.

Zaginięcie Karoliny Wróbel w Czechowicach-Dziedzicach. Wyszła z domu tylko po bułki

Losy Karoliny Wróbel wstrząsnęły opinią publiczną w całym kraju. Ta 24-letnia matka dwóch synów zniknęła w Czechowicach-Dziedzicach wieczorem 3 stycznia 2025 roku.

Kobieta opuściła mieszkanie tylko na moment, zamierzając kupić bułki w pobliskim sklepie. Chociaż jej powrót miał zająć zaledwie chwilę, nigdy więcej nie przekroczyła progu swojego domu.

Od tamtego momentu 24-latka nie skontaktowała się również ze swoimi bliskimi.

Służby błyskawicznie zorganizowały zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, w którą włączyli się policjanci, strażacy, ratownicy i wyspecjalizowane grupy. W trakcie działań użyto między innymi dronów, psów tropiących oraz aparatury służącej do badania akwenów.

Głównym punktem przeczesywanym przez mundurowych stał się staw Błaskowiec. Pomimo zaangażowania ogromnych sił i środków nie natrafiono na ślad Karoliny ani jej zwłok.

Patryk B. podejrzany o zabójstwo Karoliny Wróbel. Mężczyzna opuścił już areszt

W toku śledztwa dotyczącego zniknięcia Karoliny Wróbel organy ścigania zatrzymały Patryka B., który był jej znajomym oraz współlokatorem.

Prokuratura postawiła mu zarzut zamordowania 24-letniej kobiety. Z doniesień prasowych wynikało, że podejrzany najpierw przyznał się do zbrodni i wskazał staw Błaskowiec jako miejsce, w którym ukrył ciało.

W późniejszym etapie śledztwa mężczyzna odwołał jednak te zeznania, twierdząc, że nie przyczynił się do śmierci współlokatorki.

W październiku 2025 roku Patryk B. wyszedł na wolność z aresztu. Mężczyzna w dalszym ciągu ma status podejrzanego, ale konsekwentnie nie przyznaje się do winy.

Wielka akcja poszukiwawcza na stawie Błaskowiec. Spuszczono wodę ze zbiornika

Jedną z największych operacji mających na celu odnalezienie Karoliny Wróbel służby przeprowadziły jesienią 2025 roku.

Aby ratownicy oraz policjanci mogli dokładnie zbadać dno stawu Błaskowiec, zdecydowano o całkowitym wypompowaniu wody z tego akwenu.

W trwające pięć dni poszukiwania zaangażowano strażaków, funkcjonariuszy z różnych regionów kraju, a także przewodników z psami wyszkolonymi do wykrywania ludzkich zwłok.

Przeprowadzone wówczas działania pozwoliły śledczym z ogromną dozą prawdopodobieństwa wykluczyć hipotezę, że ciało 24-latki spoczywa na dnie zbiornika.

YT SHORT_Zaginięcie Karoliny Wróbel

Detektyw Dawid Burzacki komentuje odkrycie szczątków. Apel o rozwagę

Głos w sprawie poniedziałkowego znaleziska zabrał także zaangażowany w poszukiwania 24-latki prywatny detektyw Dawid Burzacki. Podkreślił on, że obecnie brakuje jakichkolwiek ekspertyz potwierdzających, iż odkryte zwłoki to zaginiona Karolina Wróbel.

Zwrócił uwagę, że w sprawie zniknięcia kobiety występuje jeden podejrzany, a sam fakt ujawnienia ciała w tej samej miejscowości nie dowodzi powiązania obu tych zdarzeń.

Detektyw zaapelował również o powstrzymanie się od wyciągania pochopnych wniosków, mając na uwadze przede wszystkim dobro rodziny poszukiwanej kobiety.

Kluczowe dla sprawy będą teraz wyniki pracy biegłych. To ich ekspertyzy dadzą odpowiedź na pytanie o tożsamość człowieka, którego szczątki odnaleziono przy ulicy Narutowicza.