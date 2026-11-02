Ludzkie szczątki w Czechowicach-Dziedzicach. W tle zaginięcie Karoliny Wróbel

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-02 17:55

Czy śledczy stoją u progu przełomu w jednej z najbardziej zagadkowych spraw zaginięć z ostatnich lat? Podczas prac rozbiórkowych garażu w Czechowicach-Dziedzicach, w poniedziałek 2 listopada, operator koparki natknął się na silnie rozłożone ludzkie zwłoki. To wstrząsające znalezisko od razu nasunęło skojarzenia z historią 24-letniej Karoliny Wróbel, matki dwójki dzieci, która w styczniu 2025 roku wyszła tylko po bułki i zniknęła bez śladu. Czy odkryte szczątki należą do poszukiwanej kobiety? Zlecono już pilne ekspertyzy.

Żółta koparka na placu budowy. Na miniaturowym zdjęciu zaginiona Karolina Wróbel. O sprawie z Czechowic przeczytasz na SE.
Autor: Pixaby/Policja/ Canva.com

W położonych w województwie śląskim Czechowicach-Dziedzicach doszło do makabrycznego odkrycia. W poniedziałek, 2 listopada, na jednej z działek przy ulicy Narutowicza operator koparki natknął się podczas prac na ludzkie szczątki w zaawansowanym stadium rozkładu.

W rejonie znaleziska błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora przystąpili do zabezpieczania śladów oraz wyjaśniania dokładnych okoliczności tej sprawy.

Sprawa budzi ogromne poruszenie, ponieważ to właśnie w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2025 roku bez śladu zniknęła Karolina Wróbel. Mimo że wielomiesięczne poszukiwania młodej matki prowadzono na szeroką skalę, dotychczas nie udało się ustalić jej losów.

Makabryczne odkrycie w Czechowicach-Dziedzicach. Zwłoki były w zaawansowanym rozkładzie

Wstrząsającego znaleziska dokonano w godzinach przedpołudniowych w rejonie ulicy Narutowicza.

Z doniesień lokalnego serwisu czecho.pl wynika, że na ciało natrafiono w trakcie wyburzania garażu. Miejsce to sąsiaduje z opuszczonym budynkiem, torami kolejowymi oraz wiaduktem drogowym. Jak wynika z naszych ustaleń miejsce to oddalone jest od lokalizacji, w której zniknęła Karolina Wróbel o około trzy kilometry.

Ze względu na bardzo zaawansowany proces rozkładu ciała, śledczy nie potrafią w tej chwili wskazać nawet płci odnalezionej osoby.

– Przed południem, 2 listopada odnaleziono ciało w zaawansowanym stanie rozkładu. Na podstawie oględzin trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. Szczątki znaleziono w pomieszczeniu gospodarczym podczas prac rozbiórkowych – przekazał w rozmowie z "ESKĄ" Sławomir Kocur, rzecznik prasowy bielskiej policji.

Trwają działania związane z weryfikacją ewentualnych powiązań ze sprawą Karoliny Wróbel.

Poszukiwania Karoliny Wróbel wznowione w Czechowicach-Dziedzicach:

Poszukiwania Karoliny Wróbel wznowione w Czechowicach-Dziedzicach
Galeria zdjęć 14

Czy odnalezione szczątki to Karolina Wróbel? Policja zleciła pilne badania

Makabryczne znalezisko w Czechowicach-Dziedzicach od razu wywołało spekulacje, czy mogą to być zwłoki Karoliny Wróbel. Poszukiwania kobiety trwają bezskutecznie od 3 stycznia 2025 roku, kiedy to ślad po niej zaginął.

Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że obecnie brakuje jakichkolwiek dowodów łączących poniedziałkowe odkrycie ze sprawą zaginionej 24-latki.

Ostateczną odpowiedź dotyczącą tożsamości zmarłego mają przynieść specjalistyczne analizy, które przeprowadzą powołani biegli.

– Pobraliśmy już materiał do badań genetycznych i zależy nam na jak najszybszym ustaleniu tożsamości tej osoby. Mam nadzieję, że to będzie dzień – dwa dni maksymalnie – powiedział nam podkom. Sławomir Kocur.

Dopiero po formalnej identyfikacji szczątków będzie można jednoznacznie określić, czy sprawa ma związek z głośnym zniknięciem młodej matki.

Zaginięcie Karoliny Wróbel w Czechowicach-Dziedzicach. Wyszła z domu tylko po bułki

Losy Karoliny Wróbel wstrząsnęły opinią publiczną w całym kraju. Ta 24-letnia matka dwóch synów zniknęła w Czechowicach-Dziedzicach wieczorem 3 stycznia 2025 roku.

Kobieta opuściła mieszkanie tylko na moment, zamierzając kupić bułki w pobliskim sklepie. Chociaż jej powrót miał zająć zaledwie chwilę, nigdy więcej nie przekroczyła progu swojego domu.

Od tamtego momentu 24-latka nie skontaktowała się również ze swoimi bliskimi.

Służby błyskawicznie zorganizowały zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, w którą włączyli się policjanci, strażacy, ratownicy i wyspecjalizowane grupy. W trakcie działań użyto między innymi dronów, psów tropiących oraz aparatury służącej do badania akwenów.

Głównym punktem przeczesywanym przez mundurowych stał się staw Błaskowiec. Pomimo zaangażowania ogromnych sił i środków nie natrafiono na ślad Karoliny ani jej zwłok.

Patryk B. podejrzany o zabójstwo Karoliny Wróbel. Mężczyzna opuścił już areszt

W toku śledztwa dotyczącego zniknięcia Karoliny Wróbel organy ścigania zatrzymały Patryka B., który był jej znajomym oraz współlokatorem.

Prokuratura postawiła mu zarzut zamordowania 24-letniej kobiety. Z doniesień prasowych wynikało, że podejrzany najpierw przyznał się do zbrodni i wskazał staw Błaskowiec jako miejsce, w którym ukrył ciało.

W późniejszym etapie śledztwa mężczyzna odwołał jednak te zeznania, twierdząc, że nie przyczynił się do śmierci współlokatorki.

W październiku 2025 roku Patryk B. wyszedł na wolność z aresztu. Mężczyzna w dalszym ciągu ma status podejrzanego, ale konsekwentnie nie przyznaje się do winy.

Wielka akcja poszukiwawcza na stawie Błaskowiec. Spuszczono wodę ze zbiornika

Jedną z największych operacji mających na celu odnalezienie Karoliny Wróbel służby przeprowadziły jesienią 2025 roku.

Aby ratownicy oraz policjanci mogli dokładnie zbadać dno stawu Błaskowiec, zdecydowano o całkowitym wypompowaniu wody z tego akwenu.

W trwające pięć dni poszukiwania zaangażowano strażaków, funkcjonariuszy z różnych regionów kraju, a także przewodników z psami wyszkolonymi do wykrywania ludzkich zwłok.

Przeprowadzone wówczas działania pozwoliły śledczym z ogromną dozą prawdopodobieństwa wykluczyć hipotezę, że ciało 24-latki spoczywa na dnie zbiornika.

YT SHORT_Zaginięcie Karoliny Wróbel

Detektyw Dawid Burzacki komentuje odkrycie szczątków. Apel o rozwagę

Głos w sprawie poniedziałkowego znaleziska zabrał także zaangażowany w poszukiwania 24-latki prywatny detektyw Dawid Burzacki. Podkreślił on, że obecnie brakuje jakichkolwiek ekspertyz potwierdzających, iż odkryte zwłoki to zaginiona Karolina Wróbel.

Zwrócił uwagę, że w sprawie zniknięcia kobiety występuje jeden podejrzany, a sam fakt ujawnienia ciała w tej samej miejscowości nie dowodzi powiązania obu tych zdarzeń.

Detektyw zaapelował również o powstrzymanie się od wyciągania pochopnych wniosków, mając na uwadze przede wszystkim dobro rodziny poszukiwanej kobiety.

Kluczowe dla sprawy będą teraz wyniki pracy biegłych. To ich ekspertyzy dadzą odpowiedź na pytanie o tożsamość człowieka, którego szczątki odnaleziono przy ulicy Narutowicza.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROLINA
CZECHOWICE DZIEDZICE

ROLKI