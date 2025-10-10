Przełom w sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel? Planują wielką akcję. Patryk B. jest już na wolności

2025-10-10 13:57

Mijają kolejne miesiące od tajemniczego zaginięcia 24-letniej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Młoda kobieta zniknęła bez śladu 3 stycznia i od tamtej pory śledczy bezskutecznie próbują rozwikłać zagadkę jej zaginięcia. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, policja przygotowuje wielką akcję poszukiwawczą na terenie stawu hodowlanego Błaskowiec. Ze zbiornika zostanie spuszczona cała woda, by dokładnie przeszukać jego dno.

  • Od 3 stycznia trwają poszukiwania 24-letniej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic, która zaginęła bez śladu.
  • Policja planuje przeszukać dno stawu hodowlanego Błaskowiec, spuszczając z niego wodę.
  • Patryk B., podejrzany o zabójstwo 24-latki, został zwolniony z aresztu i jest objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Policja spuści wodę ze stawu Błaskowiec. Wielka akcja poszukiwawcza ciała Karoliny

Sprawa zaginięcia 24-letniej Karoliny Wróbel od początku budziła ogromne emocje. Młoda kobieta po prostu zniknęła, a wszystkie tropy prowadziły donikąd. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Choć wiosną tego roku staw Błaskowiec był już przeszukiwany przez nurków, akcja nie przyniosła żadnych rezultatów. Teraz śledczy postanowili sięgnąć po znacznie bardziej radykalne środki.

Jak poinformował w rozmowie z PAP rzecznik bielskiej policji podkom. Sławomir Kocur, ze zbiornika zostanie spuszczona woda, by możliwe stało się przeszukanie dna stawu. To gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne. – Ze stawu zostanie wybrane ponad 40 ton ryb, a następnie woda zostanie spuszczona – przekazał podkomisarz.

Proces opróżniania akwenu ma rozpocząć się już 18 października. Policjanci i technicy kryminalistyki wejdą na odsłonięte dno, by krok po kroku przeszukać każdy jego metr. To właśnie tam, zdaniem śledczych, może znajdować się ciało zaginionej Karoliny.

Podejrzany o zabójstwo Patryk B. wyszedł na wolność

Jedyną osobą, której prokuratura postawiła zarzut w związku ze zniknięciem Karoliny Wróbel, jest jej znajomy Patryk B. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 24-latki. Jak potwierdził rzecznik katowickiej prokuratury Aleksander Duda, podstawą do postawienia zarzutów było początkowe przyznanie się mężczyzny do winy. Jednak jego wersja wydarzeń nie była spójna. – Później mężczyzna zmieniał wersję wydarzeń i ostatecznie wycofał swoje przyznanie się do winy – powiedział prokurator.

Mimo tak poważnych zarzutów, Patryk B. po kilku miesiącach spędzonych w areszcie, kilka dni temu wyszedł na wolność. Prokuratura zdecydowała o zamianie najsurowszego środka zapobiegawczego na dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Ta decyzja wywołała oburzenie wśród bliskich zaginionej Karoliny.

