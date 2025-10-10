Tragedia na parkingu. 27-latek cofał i potrącił 88-latka. Senior nie żyje

9 października około 10:40 na parkingu przy ulicy Hallera w Cieszynie doszło do śmiertelnego potrącenia 88-letniego pieszego przez 27-letniego kierowcę forda transita podczas manewru cofania.

Kierowca był trzeźwy.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na parkingach zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Nie żyje 88-latek potrącony na parkingu. Tragedia w Cieszynie

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartkowe (9 października) przedpołudnie, około godziny 10:40. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów cieszyńskiej komendy, wszystko rozegrało się w ułamkach sekund. 27-letni mężczyzna, kierujący samochodem dostawczym marki Ford Transit, wykonywał manewr cofania na parkingu przy ulicy Hallera. Niestety, w tym samym momencie za jego pojazdem znalazł się 88-letni pieszy. Siła uderzenia była na tyle duża, że senior doznał bardzo poważnych obrażeń. Niestety poszkodowany pieszy zmarł.

Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod ścisłym nadzorem prokuratora. Zadaniem śledczych jest teraz precyzyjne ustalenie wszystkich okoliczności i dokładnego przebiegu tego śmiertelnego potrącenia. Jak informuje policja, 27-letni kierowca forda transita był trzeźwy, co potwierdziło przeprowadzone na miejscu badanie.

Policja apeluje o ostrożność. Chwila nieuwagi na parkingu może doprowadzić do tragedii

Funkcjonariusze, w obliczu tej tragedii, ponownie zwracają się z ważnym apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Parkingi, choć pozornie bezpieczne ze względu na niewielkie prędkości, są miejscem, gdzie krzyżują się drogi kierowców i pieszych, co wymaga wzmożonej czujności od obu stron. - Prosimy zarówno kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach parkingów. Chwila nieuwagi może doprowadzić, jak w tym wypadku, do tragedii – czytamy w komunikacie policji.

Mundurowi przypominają kierowcom, zwłaszcza pojazdów dostawczych i ciężarowych, o istnieniu tzw. martwych stref i konieczności upewnienia się, że pole widzenia jest odpowiednie do wykonania manewru. Z kolei piesi powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i nigdy nie zakładać, że kierowca cofającego pojazdu na pewno ich widzi.

