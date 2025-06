Pilne badanie bliskich zaginionej Karoliny. 24-latka wyszła do sklepu i zniknęła bez śladu

Całonocna balanga w kościele. Wszystko widać na zdjęciach! Mieszkańcy nie mogą w to uwierzyć

Od ponad pół roku poszukują 24-letniej Karoliny Wróbel. Co się stało z dziewczyną? Śledczy mają podejrzenia

Karolina zniknęła 3 stycznia br. Wieczorem wyszła ze swego mieszkania, w którym jej brat z kilkoma znajomymi zorganizował imprezę. Miała iść do pobliskiego sklepu. Wiadomo, że tam nie dotarła. Co się stało z kobietą?

Na to pytanie po pół roku nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Prokuratura jednakże uważa, że kobieta nie żyje, a jej katem miał być Patryk B., któremu kilka tygodni wcześniej sąd przedłużył tymczasowe aresztowanie.

Wspomniany mężczyzna został zatrzymany 10 stycznia. Miał wówczas przyznać się do zabójstwa i powiedzieć, że wrzucił ciało kobiety do stawu Błaskowiec, znajdującym się niedaleko miejsca zamieszkania zaginionej. Sęk w tym, że ciała w nim nie znaleziono. I to mimo kilkukrotnych poszukiwań. Podobnie zresztą jak w innych pobliskich akwenach.

Policja i prokuratura nie ustają w wysiłkach, aby odnaleźć Karolinę i wyjaśnić okoliczności jej zaginięcia. Przesłuchiwani są świadkowie, analizowane są zebrane dowody, a także sprawdzane są różne hipotezy.

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Katowicach wykonują kolejne kroki w postępowaniu. Najnowszym ruchem jest badania wariografem − zwanym potocznie "wykrywaczem kłamstw".

Zostały one przeprowadzone na pięciu osobach − Patryku B. i czterech znajomych Karoliny. W tej grupie znajduje się także brat zaginionej dziewczyny. Konkluzji z badań jeszcze nie ma.

− Badania zostały przeprowadzone w prokuraturze. Jednak opinii biegłego co do ich wyników jeszcze nie mamy − mówi Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.