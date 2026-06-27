QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne nazwy roślin. Nawet ogrodnik nie ma szans na komplet!

Uwaga, ogrodnicy i miłośnicy polszczyzny! Ten quiz został stworzony, by złamać nawet najbardziej pewnych siebie. W sobotę serwujemy Wam prawdziwą gratkę: test ortograficzny z nazwami roślin, przy których nawet botanicy drapią się po głowach. Śmiało twierdzimy: komplet punktów jest poza zasięgiem. Spróbujesz udowodnić nam, że to bujda na resorach?

Autor: Roudabushlawncare//pixabay/ CC0 zdjęcie ilustracyjne