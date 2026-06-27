QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne nazwy roślin. Nawet ogrodnik nie ma szans na komplet!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-27 4:00

Uwaga, ogrodnicy i miłośnicy polszczyzny! Ten quiz został stworzony, by złamać nawet najbardziej pewnych siebie. W sobotę serwujemy Wam prawdziwą gratkę: test ortograficzny z nazwami roślin, przy których nawet botanicy drapią się po głowach. Śmiało twierdzimy: komplet punktów jest poza zasięgiem. Spróbujesz udowodnić nam, że to bujda na resorach?

QUIZ. W tych wyrażeniach brakuje nazwy rośliny. Zgadniesz o jakie słowo chodzi?
Autor: Roudabushlawncare//pixabay/ CC0 zdjęcie ilustracyjne
QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne nazwy roślin. Nawet ogrodnik nie ma szans na komplet!
Pytanie 1 z 10
1. Poprawna forma to:

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