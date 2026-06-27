Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.
QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne nazwy roślin. Nawet ogrodnik nie ma szans na komplet!
2026-06-27 4:00
Uwaga, ogrodnicy i miłośnicy polszczyzny! Ten quiz został stworzony, by złamać nawet najbardziej pewnych siebie. W sobotę serwujemy Wam prawdziwą gratkę: test ortograficzny z nazwami roślin, przy których nawet botanicy drapią się po głowach. Śmiało twierdzimy: komplet punktów jest poza zasięgiem. Spróbujesz udowodnić nam, że to bujda na resorach?