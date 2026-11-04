Zaginięcie Martyny Januszek w Gliwicach. Od 30 października nie wróciła do domu

Służby prowadzą akcję poszukiwawczą za 17-letnią Martyną Januszek z Gliwic, po której ślad urwał się pod koniec października. Nastolatka opuściła swoje miejsce zamieszkania w piątek, 30 października, i dotychczas do niego nie wróciła.

Od chwili wyjścia z domu dziewczyna nie skontaktowała się ze swoją rodziną w żaden sposób.

W sieci pojawiły się już komunikaty o zaginięciu z prośbą o wsparcie w namierzeniu nastolatki. Na ten moment nie ustalono, dokąd 17-latka planowała pójść po wyjściu z domu. Brakuje także szczegółów dotyczących dokładnej godziny oraz ostatniego miejsca, w którym widziano Martynę.

Poszukiwania trwają już od kilku dni, dlatego teraz każdy sygnał może okazać się kluczowy dla ustalenia przebiegu zdarzeń.

Martyna Januszek poszukiwana. Jak wygląda zaginiona 17-latka z Gliwic?

W odnalezieniu dziewczyny niezwykle pomocna może okazać się znajomość jej wizerunku. W wydanym komunikacie zawarto dokładny opis wyglądu nastolatki, co ma ułatwić przechodniom jej identyfikację na ulicy.

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane dotyczące wyglądu poszukiwanej Martyny Januszek z Gliwic.

Zaginiona ma 17 lat, około 165 centymetrów wzrostu i średnią sylwetkę. Dziewczyna ma niebieskie oczy oraz długie włosy przefarbowane na kolor blond. Jej znakami szczególnymi są liczne kolczyki w uszach, a także kolczyk umieszczony w nosie.

Właśnie ta rzucająca się w oczy biżuteria może znacznie ułatwić rozpoznanie poszukiwanej dziewczyny wśród innych osób.

Równie ważną wskazówką jest strój, w jakim nastolatka wyszła z domu w piątek, 30 października. Z treści apelu wynika, że Martyna ubrała wtedy spodnie dżinsowe i brązową kurtkę zimową, a ze sobą zabrała dużą czarną torebkę.

Poszukiwania Martyny Januszek z Gliwic. Policja podaje numery kontaktowe

Wszelkie informacje na ten temat należy kierować bezpośrednio do funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Z gliwickimi mundurowymi można skontaktować się telefonicznie pod numerami 47 85 90 300 oraz 47 85 92 255, a w nagłych przypadkach należy dzwonić bezpośrednio na ogólnopolski numer alarmowy 112.

Służby przypominają, by w razie zauważenia 17-latki powstrzymać się od interwencji na własną rękę, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla niej lub dla świadka. W takiej sytuacji należy natychmiast zawiadomić policję i podać dokładny czas oraz miejsce, w którym dostrzeżono dziewczynę.