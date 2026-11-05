Pogoda w Katowicach: 6-8 listopada

Nadchodzący weekend, od 6 do 8 listopada, przyniesie w Katowicach wyraźną i dość gwałtowną zmianę aury. Początek będzie stał pod znakiem gęstych chmur i niskiej temperatury, jednak już od soboty pogoda zacznie się dynamicznie poprawiać. Mieszkańcy mogą liczyć na powrót słońca, co od razu przełoży się na wyższe wartości na termometrach w ciągu dnia. Jednocześnie trzeba będzie przygotować się na coraz chłodniejsze noce, które przyniosą przymrozki.

Pochmurny i chłodny początek weekendu

Piątek, 6 listopada, w Katowicach zapowiada się jako najmniej przyjemny dzień weekendu. Niebo będzie niemal w całości pokryte grubą warstwą chmur, co sprawi, że odczucie chłodu będzie bardziej dotkliwe. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie około 4 stopni Celsjusza, a po zmroku temperatura spadnie w okolice 1 stopnia. Prognozy wskazują również na możliwość wystąpienia symbolicznych opadów deszczu. Wiatr pozostanie bardzo słaby, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie będzie dodatkowo potęgował uczucia zimna.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Już w sobotę aura w Katowicach diametralnie się zmieni. Duże zachmurzenie z piątku całkowicie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu, które utrzyma się przez cały dzień. Powrót słońca sprawi, że temperatura w ciągu dnia odczuwalnie wzrośnie, osiągając około 6 stopni Celsjusza. Zupełnie inaczej będzie wyglądać noc – po raz pierwszy w ten weekend pojawi się mróz. Przy bezchmurnym niebie słupki rtęci spadną do około -1 stopnia. Podobnie jak w piątek, wiatr pozostanie lekki, a opady nie są prognozowane.

Słoneczna i coraz cieplejsza niedziela

Niedziela, 8 listopada, będzie kontynuacją pogodowej poprawy i jednocześnie okaże się najcieplejszym dniem weekendu. W Katowicach znów można spodziewać się bezchmurnego nieba przez cały dzień, co zapewni doskonałe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Dzięki dużej ilości słońca temperatura maksymalna osiągnie nawet 8 stopni Celsjusza. Kontrast stanowić będzie noc, która z niedzieli na poniedziałek okaże się najzimniejsza w tym okresie – termometry mogą pokazać nawet -2 stopnie. Przez cały dzień utrzyma się spokojna aura z wiatrem o prędkości około 1-2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie w Katowicach?

Zmienna aura z pewnością wpłynie na weekendowe plany mieszkańców. Piątkowe zachmurzenie, chłód i niewielkie opady raczej nie zachęcają do dłuższych aktywności na zewnątrz, sprzyjając spędzaniu czasu w zamkniętych obiektach kulturalnych czy gastronomicznych. Z kolei sobota i niedziela to idealny moment, by w pełni skorzystać z powrotu słońca. Bezchmurne niebo będzie doskonałą okazją do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy po prostu odpoczynku na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o zabraniu cieplejszego ubrania – mimo słońca poranki i wieczory będą mroźne, a duża różnica temperatur między dniem a nocą okaże się bardzo odczuwalna.

Dane pogodowe: OpenWeather