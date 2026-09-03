Fabryka narkotyków i skażona woda! Przestępcy wylewali odpady do rowu

O sprawie poinformowali policjanci z Koła na wschodzie Wielkopolski. Pod Kłodawą, w Cząstkowie, policjanci walczący z przestępczością narkotykową zlikwidowali laboratorium. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że to bardzo duża wytwórnia środków psychoaktywnych, a policjanci wciąż pracują nad sprawą.

Dziś już wiadomo, że gdy mundurowi weszli na posesję okazało się, że osoby zajmujące się produkcją narkotyków wylewały odpady poprodukcyjne do wykopanych dołów na terenie gospodarstwa.

W związku z ta sytuacją włączono do sprawy inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy uznali, że może istnieć ryzyko zatrucia gleby i wody w pobliskim rowie. Miejsca te zabezpieczono. Zdecydowano o wypompowaniu skażonej wody z rowu - informuje kolska policja.

Służby uspokajają, że nie ma informacji wskazujących na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców okolicy.