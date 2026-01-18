Marszałkowski Bal Dobroczynny od lat uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich w regionie. Organizowany z inicjatywy marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, na stałe wpisał się w kalendarz styczniowych wydarzeń charytatywnych. Tegoroczna, czternasta już edycja, ponownie zgromadziła blisko 250 par, które odpowiedziały na zaproszenie gospodarzy i pojawiły się w Jordankach, by wspólnie świętować i pomagać. Do Torunia przyjechały również polskie gwiazdy - Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk, Otylia Jędrzejczak czy Kuba Badach.

Zobacz też: Tłum gwiazd na imprezie #lubiesiebie. Klasyczna Trzepiecińska, czerwona Kumorek i Bojarska-Ferenc z torebką za krocie

Kasprzyk z dekoltem do pasa, Figura w mini i elegancki Badach. Gwiazdy na salonach!

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Katarzyna Figura w nietypowej stylizacji. Popularna aktorka wybrała wielki kapelusz, czerwony szal oraz dopasowaną mini, na którą zarzuciła luźną marynarkę. Ewa Kasprzyk z kolei postawiła na czerwoną kreację z głębokim dekoltem. Długa suknia podkreśliła jej kobiece kształty. Trzeba przyznać, że zupełnie nie wygląda na swój wiek. Kuba Badach, który pojawił się na scenie, aby zaśpiewać swoje największe hit wybrał ponadczasową klasykę. Marynarka i spodnie w ciemnym kolorze leżały idealnie!

Uroczyste otwarcie balu miało wyjątkowo podniosły charakter. Gości przywitała Dagna Całbecka, podkreślając, że to empatia i gotowość do dzielenia się dobrem są prawdziwym sensem wydarzenia. Chwilę później parkiet wypełnił się uczestnikami tradycyjnego poloneza, który oficjalnie rozpoczął wieczór - tańczyły wszystkie zaproszone gwiazdy!

Po kilku godzinach tańca zaczęły się licytacje. Uczestnicy kupowali wyjątkowe przedmioty i pamiątki, wśród których znalazły się dzieło Jerzego Kossaka, biżuteria Katarzyny Figury, pióro Bronisława Komorowskiego, spinki do mankietów Donalda Tuska czy sportowe gadżety przekazane przez Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana. Zebrane środki trafią do trzech organizacji: Stowarzyszenia Serce Torunia, Fundacji Trisomiaki z Łochowa oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr orionistek we Włocławku.

Zobacz też: Fabijański prezentuje włosy na klacie, Urbańska kolczyk w nosie, a Wieniawa nowe włosy

Zobacz naszą galerię: Kasprzyk z dekoltem do pasa, Figura w mini i elegancki Badach. Gwiazdy na salonach!

Sonda Czy Katarzyna Figura to dobra aktorka? Tak, jest świetna! Nie. Wydaje mi się, że nie będzie w moim typie.