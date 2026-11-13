Piotr Ligienza zachował wyjątkową pamiątkę z planu „Rancza”. Fani serialu mogą mu pozazdrościć

Piotr Ligienza — dorobek artystyczny i życie prywatne aktora

Piotr Ligienza przyszedł na świat 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie i spełnia się w dubbingu oraz jako aktor teatralny, filmowy i serialowy. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego odebrał w 2005 roku, choć swój sceniczny debiut w Starym Teatrze zaliczył już dwanaście miesięcy wcześniej. Przez długi czas współpracował z warszawskimi placówkami, występując między innymi w Teatrze Powszechnym i Teatrze Polonia. Widzowie znają go z ról w takich produkcjach jak „RH+”, „Na dobre i na złe”, „Pierwsza Miłość” oraz „Barwy Szczęścia”. Artysta stale pojawia się na scenach teatralnych w całym kraju i aktywnie pracuje przy dubbingu.

W życiu prywatnym aktor spełnia się jako mąż i ojciec dwójki pociech.

Piotr Ligienza ukrywa w domu archiwalne scenariusze z „Rancza”

Przełomem w jego karierze okazał się angaż w serialu „Ranczo”, w którym pojawił się od trzeciego sezonu jako Fabian Duda. Zagrał tam postać wykształconego urzędnika w gminie Wilkowyje, który początkowo był prawą ręką wójta Kozioła, a z czasem awansował na stanowisko sekretarza. Sympatię fanów zyskał dzięki uczciwości i pracowitości swojego bohatera oraz wątkowi romantycznemu z córką wójta, Klaudią Kozioł. Jak zdradził aktor w rozmowie z portalem VOX FM, reżyser Wojciech Adamczyk bardzo rygorystycznie podchodził do kwestii wiernego odtwarzania tekstu ze scenariusza.

„Ta postać się na pewno zmieniła na przestrzeni lat. Pamiętam, jak właśnie Wojtek Adamczyk mocno tego pilnował - żeby trzymać się tego, co jest właśnie w linii tekstu, mieć zaufanie do tego scenariusza. A jako że mieliśmy zaufanie do Wojtka, no to po prostu realizowaliśmy. Miał rację. Scenariusz był partyturą, więc po prostu super było wypowiadać te słowa” — wspominał Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.

Wyszło na jaw, że Piotr Ligienza zgromadził w swoim domu rodzinnym archiwalne scenariusze, które stanowią dziś niezwykłą pamiątkę.

„Wszystko to trzymam. Trzymam to po prostu sam dla siebie. Chciałem to gdzieś podarować, może na jakąś licytację, coś w ten deseń, ale kiedy było jeszcze w trakcie emisji tych odcinków, to usłyszałem, że może lepiej nie, bo nie wszystkie sceny ze scenariusza weszły i tak dalej. Żeby to zostawić, zachować. Nic z tym nie zrobiłem, po prostu zabezpieczyłem i mam to do tej pory!” — wyznał aktor dla VOX FM.