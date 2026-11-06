To będzie nowy ulubiony kierunek Polaków! Nowe bezpośrednie loty do Azji

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-06 20:00

Marzy wam się wyprawa do Azji? A może od dawna chodzi wam po głowie Wietnam? Jest dobra wiadomość dla podróżnych! Już wiosną 2027 roku z Warszawy będzie można polecieć bezpośrednio do Hanoi. LOT otwiera nowy kierunek, a na tym nie koniec.

  • Pierwszy lot z Warszawy do Hanoi zaplanowano na 31 marca 2027 roku.
  • W sezonie letnim samoloty będą latać trzy razy w tygodniu.
  • Od 31 października 2027 roku LOT zwiększy częstotliwość do czterech rejsów tygodniowo.
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LOT zabierze pasażerów do Wietnamu. Nowy kierunek już w 2027 roku

To wiadomość, która może ucieszyć wszystkich miłośników dalekich podróży. LOT uruchomi bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hanoi, czyli stolicy Wietnamu. Pierwszy samolot ma wystartować 31 marca 2027 roku. Nowa trasa będzie całoroczna, więc nie będzie to tylko sezonowa ciekawostka w rozkładzie lotów.

Statki turystyczne na tle wysokich wzgórz w zatoce Ha Long w Wietnamie. O lotach do Hanoi przeczytasz na SE.
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Więcej rejsów LOT-u do Hanoi od jesieni 2027 roku

Na początek przewoźnik zaplanował trzy rejsy tygodniowo. Od 31 października 2027 roku, wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego, będzie ich już cztery. To oznacza więcej okazji, by zaplanować azjatycką przygodę i zobaczyć miejsce, które dla wielu turystów wciąż pozostaje jednym z najbardziej fascynujących zakątków świata.

Nowe połączenie może być nie tylko okazją do poznania samego Hanoi, ale też początkiem dalszej wyprawy po Wietnamie - stanowi świetną bazę wypadową.

NIE PRZEGAP:

Gwarne ulice, zapachy i niezwykła kuchnia. Takie jest Hanoi

Hanoi to nie jest miejsce, w którym da się nudzić. Stolica Wietnamu słynie z zatłoczonych ulic, na których niemal bez przerwy słychać klaksony skuterów, z gwaru targowisk i niewielkich restauracji ukrytych w wąskich zaułkach. Wystarczy skręcić w boczną uliczkę, by trafić na zupełnie inny świat.

Na turystów czeka także zabytkowa Starówka, kolonialna architektura i malownicze jeziora. Wielką atrakcją jest również wietnamska kuchnia. Aromatyczne zupy, dania z makaronem, świeże zioła i uliczne jedzenie to smaki, których warto spróbować na miejscu.

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