Czemu metro w Warszawie nie jeździ? Duża awaria, zamknięte stacje!

- Pociągi M1 kursują na skróconej trasie: Kabaty – Dworzec Gdański.
- Autobusy ZA METRO mają jeździć na trasie: Metro Młociny – Dworzec Gdański.
- Utrudnienia są spowodowane problemami technicznymi.
Utrudnienia w kursowaniu metra M1
Warszawskie metro nie kursuje na pełnej trasie pierwszej linii. Z przyczyn technicznych pociągi M1 dojeżdżają obecnie tylko do stacji Dworzec Gdański. Oznacza to, że pasażerowie jadący w kierunku północnym nie mogą kontynuować podróży metrem na dalszym odcinku.
Uruchamiają autobusy zastępcze
Dla pasażerów przygotowywana jest komunikacja zastępcza ZA METRO. Autobusy mają kursować między stacją Metro Młociny a Dworcem Gdańskim. Pojadą ulicami Kasprowicza, Słowackiego i Mickiewicza.
Pasażerowie powinni uwzględnić utrudnienia przy planowaniu podróży.