Czemu metro w Warszawie nie jeździ? Duża awaria, zamknięte stacje!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-06 18:16

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami. Z przyczyn technicznych pociągi pierwszej linii metra M1 kursują tylko na odcinku Kabaty – Dworzec Gdański. Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej ZA METRO.

Pociąg metra na stacji Centrum w Warszawie. O awarii i utrudnieniach na linii M1 przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Podziemny łącznik między stacją metra Centrum a stacją PKP Warszawa Śródmieście znacząco ułatwi przesiadki.
  • Pociągi M1 kursują na skróconej trasie: Kabaty – Dworzec Gdański.
  • Autobusy ZA METRO mają jeździć na trasie: Metro Młociny – Dworzec Gdański.
  • Utrudnienia są spowodowane problemami technicznymi.

Utrudnienia w kursowaniu metra M1

Warszawskie metro nie kursuje na pełnej trasie pierwszej linii. Z przyczyn technicznych pociągi M1 dojeżdżają obecnie tylko do stacji Dworzec Gdański. Oznacza to, że pasażerowie jadący w kierunku północnym nie mogą kontynuować podróży metrem na dalszym odcinku.

Uruchamiają autobusy zastępcze

Dla pasażerów przygotowywana jest komunikacja zastępcza ZA METRO. Autobusy mają kursować między stacją Metro Młociny a Dworcem Gdańskim. Pojadą ulicami Kasprowicza, Słowackiego i Mickiewicza.

Pasażerowie powinni uwzględnić utrudnienia przy planowaniu podróży.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI