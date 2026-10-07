Z Warszawy do Bangkoku bez przesiadek. LOT wystartował z nową trasą

Nowa trasa do Bangkoku bez przesiadek

To świetna informacja dla osób planujących podróż do Tajlandii. Polskie Linie Lotnicze LOT od 7 października 2026 roku wznawiają regularne, bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa - Bangkok.

Loty realizowane są z Lotniska Chopina za pomocą samolotów Boeing 787 Dreamliner. Czas podróży do stolicy Tajlandii to nieco ponad 10 godzin. Samoloty lądują na międzynarodowym lotnisku Suvarnabhumi, które znajduje się zaledwie 30 kilometrów od centrum Bangkoku.

Na początek pasażerowie mogą liczyć na trzy loty tygodniowo. Jak podkreślił Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy narodowego przewoźnika, ze względu na olbrzymie zainteresowanie biletami zdecydowano się na szybsze uruchomienie nowej trasy.

- To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację połączeń do Bangkoku właśnie na 7 października i dlatego dzisiaj startuje pierwszy samolot do stolicy Tajlandii. Połączenie początkowo będzie realizowane trzy razy w tygodniu, natomiast od początku listopada będzie już dostępne sześć razy tygodniowo i połączenie do Bangkoku jest planowane jako połączenie całoroczne

- poinformował rzecznik.

Tajlandia to nie tylko wakacje. PLL LOT widzi szersze perspektywy

Dla LOT-u Bangkok to znacznie więcej niż tylko turystyczna destynacja. Polski przewoźnik zakłada, że Warszawa stanie się kluczowym węzłem przesiadkowym dla podróżnych kursujących między państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Azją Południowo-Wschodnią.

LOT zamierza również zacieśnić współpracę z lokalnym przewoźnikiem, Thai Airways. Jak tłumaczą przedstawiciele polskiej linii, takie porozumienie znacząco ułatwiłoby pasażerom dalszą podróż z Bangkoku do innych miast w Tajlandii.

- W tej chwili również rozmawiamy z naszym partnerem ze Star Alliance, Thai Airways i liczymy na to, że stosunkowo niedługo będziemy mogli podpisać umowę, dzięki której Polacy będą mogli przez Bangkok polecieć dalej do wybranych miast Tajlandii. Podobnie jak Tajlandczycy przez Warszawę będą mogli polecieć do miast, które nie są obsługiwane przez tajlandzkiego przewoźnika

- zaznacza Krzysztof Moczulski.

Powrót po 25 latach. Co oznacza Bangkok dla polskiego przewoźnika?

Połączenie z Bangkokiem ma już swoją historię w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Przewoźnik wcześniej operował na tej trasie w ramach swoich regularnych lotów.

Wszystko zaczęło się w 1977 roku. To właśnie wtedy PLL LOT uruchomiły pierwsze regularne loty na Daleki Wschód. Do obsługi trasy wykorzystywano maszyny Ił-62, a podróż wymagała międzylądowań, m.in. w Dubaju i Bombaju. Częstotliwość rejsów wahała się od jednego do dwóch w tygodniu, zależnie od pory roku.

Wraz z rozwojem floty i pojawieniem się samolotów Boeing 767, loty na tej trasie mogły odbywać się już bez międzylądowań, co skróciło czas podróży. W tamtym czasie samoloty startowały do Bangkoku trzy razy w tygodniu. Ostatecznie jednak to regularne połączenie zlikwidowano w marcu 2000 roku.

Teraz LOT powraca do Tajlandii.

Polska jako punkt przesiadkowy do Azji

Otwarcie trasy wpisuje się w strategię rozbudowy węzła przesiadkowego w Warszawie. LOT stawia nie tylko na podróżnych z Polski, ale celuje w ruch tranzytowy.

- Bangkok stanowi bardzo ważną rolę również w naszym hubie. Bardzo się cieszę, że tutaj to połączenie otwieramy z Warszawy, z naszego hubu, gdzie wspieramy nie tylko ruch bezpośredni z Polski do Tajlandii, z Tajlandii do Polski, ale zamierzamy również sprawić, że to połączenie stanie się mostem między Polską i Europą Środkowo-Wschodnią, a całą Azję Południowo-Wschodnią. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z naszym partnerem, Thai Airways, i mam nadzieję, że podróżni będą wybierać nie tylko to połączenie ze względu na piękno Tajlandii, ale również ze względu na możliwości przesiadkowe, jakie wspólnie będziemy oferować

- podkreślał w trakcie konferencji prasowej Robert Ludera, członek zarządu do spraw handlowych PLL LOT.

Oprócz ruchu turystycznego, LOT liczy również na podróżujących w celach biznesowych. Bangkok to prężny ośrodek gospodarczy regionu, co przyciąga wielu inwestorów i przedstawicieli firm.

Ceny paliw mogą wpływać na loty. LOT nie wyklucza korekt

Inauguracja tak długiej trasy zbiega się w czasie z niełatwą sytuacją w branży lotniczej, którą nękają wysokie ceny paliw.

- Faktycznie sytuacja jeżeli chodzi o ceny paliw jest bezprecedensowa. W stosunku do ubiegłego roku koszt surowca wzrósł o ponad 100 procent. Natomiast całą siatkę musimy rozpatrywać całościowo. Oczywiście sezon zimowy tradycyjnie jest sezonem niższym, natomiast też oprócz tradycyjnie mniej rozbudowanej siatki zimowej dokonujemy punktowej weryfikacji poszczególnych rotacji, czy poszczególnych połączeń właśnie pod kątem ich rentowności i kontrybucji oczywiście do pozostałej części siatki polskich linii lotniczych lot

- wyjaśniał Krzysztof Moczulski.

Czy to zwiastuje koniec mniej rentownych lotów? Zapytany o ewentualne cięcia w rozkładzie, przedstawiciel linii stwierdził:

"Nie planujemy dużych cięć, bardziej planujemy punktowe dostosowanie naszej siatki połączeń do popytu."

Dni i godziny lotów LOT-u do Bangkoku

Początkowo na trasie realizowane będą trzy rotacje tygodniowo. W okresie między 7 a 25 października rejsy z Warszawy do Bangkoku zaplanowano na poniedziałki, środy i soboty o godzinie 15:45. Z kolei loty z Bangkoku do Warszawy będą odbywać się we wtorki, czwartki i niedziele o 9:05.

Później częstotliwość lotów zacznie rosnąć. W trakcie sezonu zimowego pasażerowie zyskają do dyspozycji nawet sześć bezpośrednich połączeń z Bangkokiem tygodniowo.

Rozkład z Warszawy do Bangkoku (LO65):

od 26 października do 1 listopada: w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele,

od 2 listopada do 27 marca: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele.

Rozkład z Bangkoku do Warszawy (LO66):

od 25 października do 1 listopada: we wtorki, czwartki, piątki i niedziele,

od 2 listopada do 26 marca: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele.

Zgodnie z planem, w kolejnym sezonie letnim przywrócone zostaną trzy loty tygodniowo. W okresie od 28 marca do 28 października podróże do Bangkoku mają być realizowane we wtorki, czwartki i niedziele. W rozkładzie przewidziano także dodatkowy lot 30 marca.