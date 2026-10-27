Tanie loty z Polski do Egiptu. Nowe połączenia z Warszawy za mniej niż 300 zł

Z lotniska w Modlinie wystartowały rejsy linii Wizz Air do Hurghady, Marsa Alam oraz Sharm el-Sheikh.

Ceny biletów lotniczych na każdej z tych tras zaczynają się od 289 zł.

Samoloty latają w te miejsca kilka razy w tygodniu, a dokładny rozkład zależy od wybranego kierunku.

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Nowe loty Wizz Air z Modlina do Egiptu w zimowym rozkładzie

Inauguracja nowych tras miała miejsce pod koniec października. Pierwszy rejs z podwarszawskiego Modlina do Hurghady odbył się 25 października, a dzień później, 26 października, pasażerowie polecieli do Marsa Alam. Z kolei start połączenia do Sharm el-Sheikh wyznaczono na 27 października.

Przewoźnik ustalił odmienny harmonogram dla każdego z tych kierunków. Rejsy do Hurghady odbywają się we wtorki, czwartki oraz niedziele. Samoloty na trasie do Marsa Alam kursują w poniedziałki, środy i piątki, natomiast podróż do Sharm el-Sheikh można zaplanować na wtorki, czwartki i soboty.

Ile kosztują bilety Wizz Air do Egiptu z lotniska Warszawa-Modlin?

Ceny za bilet na każdym z trzech nowych kierunków zaczynają się od 289 zł. Podana kwota dotyczy podróży w jedną stronę, a finalna cena biletu jest uzależniona od tego, ile miejsc zostało w samolocie oraz jakie usługi dodatkowe wybierze pasażer. Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio na witrynie internetowej linii oraz przez aplikację mobilną Wizz Air. Co istotne, sam bilet lotniczy da się nabyć osobno, bez konieczności wykupywania noclegu w hotelu czy innych pakietów turystycznych.

Wakacje w Egipcie. Który kurort wybrać: Hurghadę, Marsa Alam czy Sharm el-Sheikh?

Osoby szukające rozbudowanej infrastruktury hotelowej oraz szerokiego wyboru sportów wodnych powinny zwrócić uwagę na duży kurort, jakim jest Hurghada. Marsa Alam to z kolei świetna opcja dla turystów, którzy nastawiają się na podziwianie podwodnego świata Morza Czerwonego i tamtejszych raf koralowych. Natomiast zlokalizowany na południowym krańcu półwyspu Synaj Sharm el-Sheikh cieszy się dużym uznaniem wśród entuzjastów snorkelingu oraz nurkowania.

Wprowadzenie tych kierunków poszerza siatkę regularnych lotów o charakterze typowo wakacyjnym z podwarszawskiego portu. Z informacji przekazanych przez Wizz Air wynika, że przewoźnik dysponuje w Modlinie dwoma swoimi samolotami, a pasażerowie mogą stamtąd polecieć na 17 trasach do 10 różnych państw. Linia lotnicza deklaruje również, że zamierza dalej rozwijać swoją ofertę w okolicach Warszawy.