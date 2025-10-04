QUIZ. Polska piłka nożna lat 90. Leszek Pisz, Marek Citko i inni. Dopasuj piłkarza do klubu

2025-10-04 5:02

Lata 90. nie były złotym okresem w polskiej piłce nożnej. Nie graliśmy ani na mistrzostwach świata, ani na Euro. Do tego nasza liga przeżarta była korupcją i bylejakością. Zdarzały się jednak perełki, takie jak Leszek Pisz czy Marek Citko. Pamiętasz tych piłkarzy? Rozwiąż sentymentalny QUIZ. Polska piłka nożna lat 90. Leszek Pisz, Marek Citko i inni. Dopasuj piłkarza do klubu.

Citko, Pisz

i

Autor: Marek Zielińskki/Super Express, VINTAGE / newspix.pl/ Newspix

Ostatnia dekada XX w polskiej piłce - z małymi wyjątkami - nie obfitowała w sukcesy. Nasza reprezentacja pod wodzą rozmaitych selekcjonerów przegrywała kolejne eliminacje do mistrzostw świata czy Europy. A apetyty były wielkie. Szczególnie po tym, gdy reprezentacja olimpijska zdobyła srebrny medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. W tamtej drużynie grali tacy zawodnicy jak: Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, Marek Koźmiński, Piotr Świerczewski czy Jerzy Brzęczek. Sukcesy młodzieżowców jednak nie przełożyły się na pierwszą reprezentację. Kryzys przeżywała też nasza piłka klubowa. Choć i tu były wyjątki. Legia Warszawa dotarła do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharu w sezonie 1990/91 i do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (sezon 1995/96). W tych drugich rozgrywkach brylowali m.in. Leszek Pisz, Jerzy Podbrożny czy Cezary Kucharski. Z kolei w sezonie 1996/97 do fazy grupowej LM awansował Widzew Łódź, w szeregach którego grał m.in. Marek Citko. Kibice do dziś wspominają jego gol z połowy boiska w meczu z Atletico Madryt. Pamiętasz polskich piłkarzy z lat 90.? Poziom był, jaki był, ale emocji nie brakowało... Rozwiąż QUIZ. Polska piłka nożna lat 90. Leszek Pisz, Marek Citko i inni. Dopasuj piłkarza do klubu. Przygotowaliśmy 15 pytań. W każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

QUIZ. Polska piłka nożna lat 90. Leszek Pisz, Marek Citko i inni. Dopasuj piłkarza do klubu
Pytanie 1 z 15
Leszek Pisz grał w:

