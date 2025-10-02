Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-02 17:17

Andrzej Gołota i Tomasz Adamek to dwie ikony polskiego boksu zawodowego. Pierwszy toczył zacięte boje w wadze ciężkiej w czasach, gdy w królewskiej kategorii walczyli m.in. Mike Tyson, Lennox Lewis czy Riddick Bowe. Drugi z kolei był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Przygotowaliśmy ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi.

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi

i

Autor: Art Service Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi

Andrzej Gołota i Tomasz Adamek to pięściarze, których nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Emocji, których dostarczali w swoich walkach, nie da się zapomnieć. "Andrew" największą popularność zyskał w drugiej połowie lat 90. W 1996 roku dwukrotnie przegrał z będącym wówczas na topie Riddickiem Bowe'em przez dyskwalifikację za ciosy poniżej pasa. Do czasu przerwania pojedynków Polak był zdecydowanie lepszy od Amerykanina. Potem Andrzej Gołota krzyżował rękawice m.in. z Mike'em Tysonem, Lennoxem Lewsiem, Johnem Ruizem czy Lemonem Brewsterem. Nigdy nie zdobył mistrzowskiego pasa, choć dwa razy był tego naprawdę bliski. Zdaniem wielu ekspertów sędziowie powinni przyznać zwycięstwo Polakowi w starciach z Johnem Ruizem i Chrisem Byrdem. Stało się jednak inaczej. Tomasz Adamek z kolei zdobywał mistrzowskie pasy w kategoriach półciężkiej i juniorcieżkiej. Walczył także o mistrzostwo w królewskiej kategorii. Jego rywalem był Witalij Kliczko, który okazał się być poza zasięgiem "Górala". Ostatecznie sędzia przerwał jednostronny pojedynek w 10. rundzie. 

Tak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zdjęcia legendarnego boksera

Co ciekawe, Andrzej Gołota i Tomasz Adamek mieli też okazję walczyć ze sobą. Był to debiut pięściarza z Gilowic w wadze ciężkiej. "Andrew" najlepsze lata miał już za sobą. W rezultacie przegrał z "Góralem" przez techniczny nokaut w 5. rundzie. Pamiętasz wzloty i upadki naszych dwóch znakomitych bokserów? Rozwiąż ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. Zasada jest prosta: Jedno pytanie, dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

Pod QUIZEM prezentujemy pierwsze zdjęcia Andrzeja Gołoty po wyjściu ze szpitala

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi
Pytanie 1 z 20
Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został:
Andrzej Gołota pierwsze zdjęcia po zabiegu
34 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ GOŁOTA
QUIZ
TOMASZ ADAMEK