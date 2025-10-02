Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi

Andrzej Gołota i Tomasz Adamek to pięściarze, których nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Emocji, których dostarczali w swoich walkach, nie da się zapomnieć. "Andrew" największą popularność zyskał w drugiej połowie lat 90. W 1996 roku dwukrotnie przegrał z będącym wówczas na topie Riddickiem Bowe'em przez dyskwalifikację za ciosy poniżej pasa. Do czasu przerwania pojedynków Polak był zdecydowanie lepszy od Amerykanina. Potem Andrzej Gołota krzyżował rękawice m.in. z Mike'em Tysonem, Lennoxem Lewsiem, Johnem Ruizem czy Lemonem Brewsterem. Nigdy nie zdobył mistrzowskiego pasa, choć dwa razy był tego naprawdę bliski. Zdaniem wielu ekspertów sędziowie powinni przyznać zwycięstwo Polakowi w starciach z Johnem Ruizem i Chrisem Byrdem. Stało się jednak inaczej. Tomasz Adamek z kolei zdobywał mistrzowskie pasy w kategoriach półciężkiej i juniorcieżkiej. Walczył także o mistrzostwo w królewskiej kategorii. Jego rywalem był Witalij Kliczko, który okazał się być poza zasięgiem "Górala". Ostatecznie sędzia przerwał jednostronny pojedynek w 10. rundzie.

Tak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zdjęcia legendarnego boksera

Co ciekawe, Andrzej Gołota i Tomasz Adamek mieli też okazję walczyć ze sobą. Był to debiut pięściarza z Gilowic w wadze ciężkiej. "Andrew" najlepsze lata miał już za sobą. W rezultacie przegrał z "Góralem" przez techniczny nokaut w 5. rundzie. Pamiętasz wzloty i upadki naszych dwóch znakomitych bokserów? Rozwiąż ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. Zasada jest prosta: Jedno pytanie, dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

Pod QUIZEM prezentujemy pierwsze zdjęcia Andrzeja Gołoty po wyjściu ze szpitala