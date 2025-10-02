Tak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zdjęcia legendarnego boksera

Piotr Lekszycki
2025-10-02 12:31

Andrzej Gołota jeszcze 19 września brylował na targach bokserskich w Kielcach. Legendarny bokser był tam rozchwytywany przez fanów. Niespodziewanie prosto z tego wydarzenia trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważny zabieg kardiologiczny. Były pięściarz opuścił już placówkę. Właśnie spotkaliśmy go w Warszawie, w towarzystwie żony. W galerii prezentujemy, jak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala.

Andrzej Gołota w ringu dostarczał nieprawdopodobnych emocji. Teraz pojawia się na eventach

Andrzej Gołota dla wielu fanów jest najlepszym polskim bokserem zawodowym w historii. Mimo że nigdy nie zdobył mistrzowskiego pasa, to jego walki w królewskiej kategorii dostarczały nieprawdopodobnych emocji. Polacy zarywali noce, by oglądać jego pojedynki z Riddickiem Bowe'em, Lennoxem Lewisem czy Mike'em Tysonem. Zdaniem części ekspertów dwa razy Andrzej Gołota powinien wygrać pojedynki o pas, ale został skrzywdzony przez sędziów (chodzi o walki z Chrisem Byrdem i Johnem Ruizem). Ostatni pojedynek bokserski popularny "Andrew" stoczył w 2014 roku z Danellem Nicholsonem. Walka ta nie była punktowana. W ringu Andrzej Gołota już się nie pojawia, ale od czasu do czasu można go zobaczyć na rozmaitych eventach. W czerwcu na przykład spotkaliśmy go na... walnym zgromadzeniu PZPN, podczas którego wybierano prezesa związku (ponownie został nim Cezary Kulesza). We wrześniu z kolei Andrzej Gołota swoją obecnością uświetnił targi bokserskie w Kielcach. To właśnie z nich trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg kardiologiczny. 

Andrzej Gołota trafił do szpitala i przeszedł zabieg kardiologiczny

Jeszcze podczas targów "Andrew" tryskał humorem. Kolejki fanów ustawiały się do legendarnego boksera z prośbą o autograf czy zdjęcie. On z kolei cieszył się, że polski boks się rozwija (ostatnio trzy nasze zawodniczki zdobyły medale na mistrzostwach świata w Liverpoolu).  - Coś się w tym boksie ruszyło, jest fajnie - skomentował Andrzej Gołota. Nikt się nie spodziewał tego, że prosto z targów były pięściarz trafi do kieleckiego szpitala. Na szczęście po kilku dniach opuścił placówkę. 

Wydało się, jakie wykształcenie ma Andrzej Gołota. Wielu o tym nie wiedziało. Postawił wszystko na jedną kartę

Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital

- potwierdziła w czwartek, 25 września, w rozmowie z "Super Expressem" Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Tak wygląda Andrzej Gołota po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zdjęcia po zabiegu

Wygląda na to, że ze zdrowiem Andrzeja Gołoty wszystko jest już w porządku. Właśnie spotkaliśmy go, gdy w towarzystwie żony - Marioli Gołoty - spacerował i załatwiał różne sprawy w Warszawie. Na pierwszych zdjęciach legendarnego boksera zrobionych po jego wyjściu ze szpitala widać nawet uśmiech. Potężna sylwetka Gołoty na tle przechodniów z daleka rzucała się w oczy. Jeśli chodzi o strój, to "Andrew" postawił na wygodę. Praktyczny granatowy polar świetnie prezentował się na wielkiej klacie naszego pięściarza. W naszej galerii prezentujemy, jak Andrzej Gołota wygląda na pierwszych zdjęciach po wyjściu ze szpitalu i przejściu zabiegu kardiologicznego. Widać, że forma jest, a lewy prosty pewnie uszkodziłby jeszcze niejednego młodziaka. 

