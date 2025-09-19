Tak obecnie wygląda Andrzej Gołota! Pojawił się w Polsce, wyjątkowa okazja

Andrzej Gołota znów w Polsce. Pojawił się na ważnym wydarzeniu dla fanów boksu

Andrzej Gołota to jedna z najbardziej intrygujących postaci w polskim boksie i sporcie w ogóle. Jego historia naznaczona jest różnej maści kontrowersjami zarówno dotyczącymi życia osobistego, jak i kariery zawodowej. I choć nigdy mistrzostwa świata nie zdobył (mając na to kilka szans) to i tak zapisał się w historii pięściarstwa, dzięki czemu cieszy się do dzisiaj dużą popularnością. Fani chętnie śledzą wydarzenia z życia Andrzeja Gołoty korzystającego obecnie ze spokojnego życia na emeryturze – w przeciwieństwie do wielu innych znanych pięściarzy, którzy wracają na ring jeszcze dorobić do wspomnianej emerytury, jak m.in. Mike Tyson.

Tomasz Adamek w ogniu krytyki. Polski olimpijczyk nie gryzł się w język w ocenie „Górala”

Czy Andrzej Gołota jest numerem 1 w polskiej historii wagi ciężki pomimo braku oficjalnego mistrza świata? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Choć na co dzień Andrzej Gołota mieszka w Stanach Zjednoczonych, to stosunkowo często odwiedza Polskę. W 2024 roku miał choćby czas, by spotkać się z Julią Szeremetą po tym, jak zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich. Co ciekawe, całkiem niedawno Andrzej Gołota pojawił też na... Zjedźcie PZPN, gdzie wybierano nowe władze związku, jednak zapytany przez dziennikarza Super Expressu Przemysława Ofiarę co pięściarz robi na wyborach do piłkarskiego związku, ten nie odpowiedział nawet słowem.

Polskie pięściarki wróciły do kraju z medalami mistrzostw świata! Uśmiech nie schodził z ich twarzy

Tym razem Andrzej Gołota zawitał do Polski by uczestniczyć w wydarzeniu już zdecydowanie związanym z jego dyscypliną. Swoją obecnością Gołota uświetnił uroczystość otwarcia V Forum Polskiego Boksu w Kielcach. – Oficjalne otwarcie V Forum Polskiego Boksu w Kielcach! Za nami uroczyste rozpoczęcie wielkiego święta polskiego boksu. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Nowaczek – Prezes Polskiego Związku Bokserskiego, Maciej Demel – Wiceprezes PZB, Andrzej Gołota – legenda polskiego boksu, Grzegorz Rybiałek – Prezes Energy System Toruń, Partner biznesowy PZB, ppłk Krzysztof Orzech – pełniący obowiązki komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Piotr Rogoziński – Dyrektor TVP3 Kielce. 5 Forum Polskiego Boksu jest nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń sportowych, ale także płaszczyzną współpracy sportu, biznesu i instytucji państwowych – czytamy w poście Polskiego Związku Bokserskiego na Facebooku. W galerii poniżej zobaczycie zdjęcia ze wspomnianego wydarzenia.

Julia Szeremeta pierwszy raz o kontuzji! Przeżyła horror na mistrzostwach świata, ból ją rozrywał