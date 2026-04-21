QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!

Robert Lewandowski kariera
Gdy Robert Lewandowski był jeszcze nastolatkiem, nikt nie spodziewał się tego, że zrobi tak wielką karierę. Doszło nawet do tego, że został odesłany z Legii Warszawa, co do dziś wspominane jest jako gigantyczna wpadka "Wojskowych". Ponad 20 lat po tych wydarzeniach Robert Lewandowski ciągle gra w piłkę, i to na światowym poziomie. W swojej karierze reprezentował barwy trzech wielkich europejskich klubów: Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona. W Polsce z kolei grał m.in. w Lechu Poznań. W każdym z wymienionych drużyn zdobywał tytuł króla strzelców i mistrzostwo kraju. Koronę dla najlepszego strzelca rozgrywek (III ligi polskiej) Robert Lewandowski zgarnął także w Zniczu Puszków. W reprezentacji Polski "Lewy" rozegrał 165 meczów, w których strzelił 89 bramek (stan na 21. kwietnia 2026). Z naszą kadrą Robert Lewandowski zagrał w pięciu wielkich turniejach: Euro 2012, Euro 2016, MŚ 2018, Euro 2020 i MŚ 2022.
Robert Lewandowski życie prywatne
Prywatnie najlepszy polski piłkarz w historii jest szczęśliwym mężem Anny i ojcem dwóch uroczych córeczek: Klary i Laury. Ślub Roberta Lewandowskiego z Anią (z domu Stachurską) odbył się 22 czerwca 2013 roku w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Parafii św. Anny w Serocku. Pierwsza córka Lewandowskich przyszła na świat 4 maja 2017 roku, a druga - 6 maja 2020. Ojciec "Lewego" - Krzysztof - zmarł w 2005 roku, gdy Robert miał 17 lat i dopiero zaczynał swoją wielką karierę. Mama Iwona cały czas wspiera syna. Robert ma też trzy lata starszą siostrę - Milenę, która w przeszłości z powodzeniem grała w siatkówkę.