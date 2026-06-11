16-latek jak ŁatwoGang! Kuba zbiera miliony na leczenie małego Franka. Przejedzie setki kilometrów

Wyzwanie, przed którym staje 16-letni Kuba z Łodzi, robi ogromne wrażenie. Nastolatek w najbliższą sobotę, 13 czerwca, wyruszy z Przemyśla w nietypową trasę. Jego celem jest pokonanie 688 kilometrów w osiem dni, a całą drogę zamierza przejechać na monocyklu, mając u boku swojego tatę.

Ten niecodzienny rajd ma bardzo szlachetny cel, którym jest ratowanie zdrowia 9-letniego Franka. Chłopiec zmaga się z ciężkim schorzeniem prowadzącym do zaniku mięśni. Szansą dla niego jest specjalistyczna terapia genowa w Dubaju, której koszty opiewają na niewyobrażalną kwotę 17 milionów złotych. Na koncie zbiórki prowadzonej przez Fundację Siepomaga oraz bliskich dziecka zgromadzono ponad 10 milionów złotych, ale do pełnej puli wciąż brakuje siedmiu milionów.

Do kibicowania i wpłacania datków w ramach inicjatywy 16-latka namawiają działacze ze stowarzyszenia Przemyskie Serca.

Chciałbym was serdecznie zaprosić na Przemyski Rynek. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, o godzinie 10:00 wyruszy stąd charytatywna wyprawa na monocyklu. Wzdłuż szlaku Green Velo przez 688 km. Na monocyklu będzie jechał 16-letni Kuba z Łodzi w asyście swojego taty. To wszystko po to, żeby wesprzeć leczenie dziewięcioletniego Franka, chłopca, który walczy z dystrofią mięśniową – mówi Michał Ostafiński z Przemyskich Serc.

Przedstawiciele stowarzyszenia planują symbolicznie towarzyszyć łodzianinowi na pierwszych kilometrach, aby dodać mu otuchy na starcie wyprawy. Zbiórkę można wesprzeć pod adresem monocyklemwokolpolski.pl/#franek.

Wy też możecie, więc od 9:30 zapraszamy was serdecznie do wsparcia, symbolicznego wsparcia przejechania tych kilku kilometrów razem z nami i Kubą – zachęca Michał Ostafiński.

Trasa wyprawy Kuby na monocyklu

Kuba rozpocznie swoją trasę w sobotę o godzinie 10:00 z rynku w Przemyślu. Finał całej akcji zaplanowano w Białymstoku. Trasa przejazdu prezentuje się następująco:

13 czerwca: start z Przemyśla, kierunek Horyniec

14 czerwca: dojazd do Zwierzyńca

15 czerwca: trasa w stronę Chełma

16 czerwca: przystanek w Okunince

17 czerwca: Terespol

18 czerwca: przejazd do Mielnika

19 czerwca: cel to Hajnówka

20 czerwca: wielki finał w Białymstoku

Osoby chcące śledzić postępy 16-latka, będą miały ku temu okazję podczas relacji na żywo. Transmisję z trasy będzie można oglądać bezpośrednio na stronie internetowej projektu, a odpowiedni link udostępnią także Przemyskie Serca za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych.