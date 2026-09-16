Zaginęła 22-letnia Emilia Bartel. Rodzina i policja apelują o pomoc

Poszukiwania 22-letniej Emilii Bartel z Warszawy

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z warszawskiej Białołęki próbują ustalić miejsce pobytu Emilii Bartel. Kobieta wyszła ze swojego mieszkania 11 września bieżącego roku. Od tamtego dnia 22-latka w ogóle nie odezwała się do swoich bliskich i wciąż nie powróciła do domu.

Służby opublikowały szczegółowy opis zaginionej i udostępniły najważniejsze informacje dotyczące jej wyglądu w oficjalnym komunikacie.

mierzy blisko 152 centymetry,

charakteryzuje się drobną budową ciała,

wygląda na osobę o kilka lat młodszą,

ma długie włosy o jasnym odcieniu,

wyróżnia się niebieskimi oczami.

Mundurowi zwracają uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny detal. Zaginiona posiada dość widoczną bliznę usytuowaną nad ustami, co w znaczny sposób powinno ułatwić jej ewentualną identyfikację na ulicy.

Kontakt z policją w sprawie Emilii Bartel

Śledczy apelują do społeczeństwa o aktywne wsparcie prowadzonych działań. Każdy obywatel posiadający wiedzę o aktualnym miejscu pobytu kobiety powinien natychmiast zgłosić ten fakt odpowiednim służbom.

Wszelkie sygnały można przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka pod numerami telefonów 47 723 52 35 oraz 47 723 52 33. Zgłoszenia przyjmuje także oficer dyżurny jednostki pod numerami 47 723 51 30 i 47 723 51 31, a wiadomości można kierować do dowolnej komendy na terenie całego kraju.

Istnieje również możliwość szybkiego kontaktu drogą elektroniczną. Informacje należy wysyłać bezpośrednio na wskazany adres mailowy [email protected]

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