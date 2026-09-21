Pasażer z Izraela szalał na pokładzie, Chińczyk robił zakazane zdjęcia. Dwie interwencje na Lotnisku Chopina

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-21 14:10

Weekend na Lotnisku Chopina nie obył się bez interwencji Straży Granicznej. Jeden z pasażerów podczas lotu z Kiszyniowa ignorował polecenia załogi, nie chciał usiąść ani zapiąć pasów, a dodatkowo zaczepiał innych podróżnych. Dzień wcześniej inny pasażer wpadł w kłopoty, bo mimo wyraźnego zakazu fotografował stanowiska kontroli granicznej.

Samochód Straży Granicznej na płycie lotniska, w tle samolot pasażerski. O interwencjach na Okęciu przeczytasz na SE.
Autor: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe
  • Pasażer z Izraela dostał 500 zł mandatu za swoje zachowanie na pokładzie.
  • Obywatel Chin fotografował stanowiska odprawy, choć było to zabronione.
  • Od początku roku funkcjonariusze na Okęciu interweniowali już ponad 50 razy.
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Nie chciał siedzieć i zapiąć pasów. Zaczepiał innych

Pierwsza interwencja dotyczyła obywatela Izraela, który przyleciał do Warszawy z Kiszyniowa. Podczas lotu mężczyzna miał zachowywać się głośno i nie stosować się do poleceń personelu. Jak przekazała Straż Graniczna, pasażer nie chciał zająć swojego miejsca ani zapiąć pasów. Miał również zaczepiać innych podróżnych i utrudniać załodze wykonywanie obowiązków.

Po lądowaniu do akcji wkroczyli funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Mężczyzna został pouczony o konieczności stosowania się do poleceń oraz o konsekwencjach dalszego łamania przepisów. Ostatecznie dobrowolnie opuścił samolot i w asyście funkcjonariuszy udał się do pomieszczeń służbowych. Tam został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Po zakończeniu interwencji mógł kontynuować podróż.

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Wyciągnął telefon przy kontroli granicznej

Do drugiej sytuacji doszło dzień wcześniej. Tym razem funkcjonariusze interweniowali wobec obywatela Chin, który czekał na odprawę przed wylotem z Polski. Mężczyzna telefonem robił zdjęcia stanowisk kontroli paszportowej. Problem w tym, że przy stanowiskach znajdowały się wyraźne oznaczenia informujące o zakazie fotografowania. Podróżny dostał mandat. Po rozmowie z funkcjonariuszami usunął wykonane fotografie, a następnie otrzymał zgodę na dalszą podróż.

Ponad 50 interwencji od początku roku

W obu przypadkach Straż Graniczna nie musiała używać środków przymusu bezpośredniego. Interwencje zakończyły się na mandatach i pouczeniach. Straż Graniczna podaje, że od początku roku funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przeprowadzili już ponad 50 interwencji wobec podróżnych, którzy łamali przepisy.

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