Pasażer z Izraela szalał na pokładzie, Chińczyk robił zakazane zdjęcia. Dwie interwencje na Lotnisku Chopina

Pasażer z Izraela dostał 500 zł mandatu za swoje zachowanie na pokładzie.

Obywatel Chin fotografował stanowiska odprawy, choć było to zabronione.

Od początku roku funkcjonariusze na Okęciu interweniowali już ponad 50 razy.

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Nie chciał siedzieć i zapiąć pasów. Zaczepiał innych

Pierwsza interwencja dotyczyła obywatela Izraela, który przyleciał do Warszawy z Kiszyniowa. Podczas lotu mężczyzna miał zachowywać się głośno i nie stosować się do poleceń personelu. Jak przekazała Straż Graniczna, pasażer nie chciał zająć swojego miejsca ani zapiąć pasów. Miał również zaczepiać innych podróżnych i utrudniać załodze wykonywanie obowiązków.

Po lądowaniu do akcji wkroczyli funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Mężczyzna został pouczony o konieczności stosowania się do poleceń oraz o konsekwencjach dalszego łamania przepisów. Ostatecznie dobrowolnie opuścił samolot i w asyście funkcjonariuszy udał się do pomieszczeń służbowych. Tam został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Po zakończeniu interwencji mógł kontynuować podróż.

Wyciągnął telefon przy kontroli granicznej

Do drugiej sytuacji doszło dzień wcześniej. Tym razem funkcjonariusze interweniowali wobec obywatela Chin, który czekał na odprawę przed wylotem z Polski. Mężczyzna telefonem robił zdjęcia stanowisk kontroli paszportowej. Problem w tym, że przy stanowiskach znajdowały się wyraźne oznaczenia informujące o zakazie fotografowania. Podróżny dostał mandat. Po rozmowie z funkcjonariuszami usunął wykonane fotografie, a następnie otrzymał zgodę na dalszą podróż.

Ponad 50 interwencji od początku roku

W obu przypadkach Straż Graniczna nie musiała używać środków przymusu bezpośredniego. Interwencje zakończyły się na mandatach i pouczeniach. Straż Graniczna podaje, że od początku roku funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przeprowadzili już ponad 50 interwencji wobec podróżnych, którzy łamali przepisy.