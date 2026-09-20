To znak, że zbliża się jesień. Beskidy rozbrzmiewają rykiem jeleni

Pierwsze ryki niosą się po górach

Jak przekazał Tomasz Pasierbek z Babiogórskiego Parku Narodowego, rykowisko ruszyło pełną parą. Chłodne noce – obecnie tylko kilka stopni powyżej zera – są dla jeleni sygnałem, że nadszedł czas godów. To właśnie wtedy samce gromadzą wokół siebie stado łań i stają do walki z konkurentami. Ich ryki słychać z daleka, a z każdym dniem będzie ich coraz więcej.

Chłód i przymrozki wzmacniają rykowisko

Przyrodnik podkreśla, że to dominujące byki zaczynają rykowisko jako pierwsze. Młodsze osobniki dołączają później, gdy atmosfera godów jest już w pełni rozkręcona. Jeśli w Beskidach pojawią się pierwsze przymrozki, rykowisko stanie się jeszcze intensywniejsze – ryki będą częstsze, a walki bardziej zacięte.

Sekretna faza ciąży u łań

Pasierbek zwraca uwagę na ciekawy aspekt biologii jeleni: ciąża u samic trwa od 230 do 240 dni, ale jej początkowa faza jest „utajona”. Rozwija się bardzo powoli, aby łanie mogły zimą swobodnie poruszać się w głębokim śniegu bez dodatkowego obciążenia. Dopiero wiosną rozwój przyspiesza, a młode rodzą się zwykle w drugiej połowie maja lub na przełomie maja i czerwca – wtedy warunki są najlepsze do ich odchowania.

Jeleni na Babiej Górze nie brakuje

W rejonie Babiej Góry populacja jeleni jest stabilna i liczna – szacuje się ją na 150–200 osobników. To właśnie dzięki temu rykowisko w tym regionie jest tak spektakularne i co roku przyciąga miłośników przyrody.

Babiogórski Park Narodowy – wyjątkowe miejsce na mapie Polski

Park obejmuje całą okolicę Babiej Góry, najwyższego szczytu Beskidów (1725 m n.p.m.). W 1977 roku został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Jesienne rykowisko jest jednym z najbardziej charakterystycznych i efektownych zjawisk, które można tam obserwować.

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