Donald Tusk zachęca do głosowania! Można się zdziwić

Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o głosowanie na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie w internetowej konsultacji Europejskiego Banku Centralnego, która może umieścić jej podobiznę na banknocie 20 euro.

Głosowanie w sprawie wyboru nowych motywów graficznych dla banknotów euro, w którym Maria Skłodowska-Curie jest jedną z głównych kandydatek, trwa tylko do poniedziałku.

Kandydatura Skłodowskiej-Curie jest wspierana przez jej status pionierki nauki i globalne uznanie, co podkreśla również uchwała Sejmu RP ustanawiająca 2027 Rokiem Nauki na jej cześć.

W niedzielę 20 września, za pośrednictwem mediów społecznościowych, premier Donald Tusk skierował do obywateli jednoznaczne wezwanie do aktywnego udziału w trwającym głosowaniu.

- Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas - oznajmił. - Tym razem nie chodzi o głosowanie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. Może znaleźć się na banknocie 20 euro - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że wynik konsultacji jest istotny.

- Od naszego głosowania będzie sporo zależało. Pospieszcie się, proszę. O, ja już zagłosowałem - poinformował.

Głosowanie na nowe banknoty

Europejski Bank Centralny prowadzi obecnie konsultacje publiczne, mające na celu wyłonienie nowych motywów graficznych dla banknotów euro. Obecne wzory, przedstawiające anonimowe bramy, okna i mosty, mają zostać zastąpione przez projekty z bardziej rozpoznawalnymi symbolami. Do wyboru jest dziesięć propozycji, podzielonych na dwie kategorie: pięć z nich przedstawia wybitne postacie historyczne, a pozostałe pięć koncentruje się na motywach przyrodniczych, takich jak zwierzęta (bociany, zimorodki) czy europejskie rzeki.

Maria Skłodowska-Curie jest jedną z głównych kandydatek w kategorii "postacie", a jej wizerunek jest uwzględniony we wszystkich projektach dotyczących ludzkich sylwetek, które mogłyby zdobić banknot 20 euro. Wśród innych proponowanych postaci znajdują się m.in. Ludwig van Beethoven i Miguel de Cervantes. Głosowanie odbywa się online i trwa tylko do poniedziałku. EBC zapowiada, że ostateczny wybór projektu nastąpi pod koniec bieżącego roku.

Maria Skłodowska-Curie - co trzeba wiedzieć?

Kandydatura Marii Skłodowskiej-Curie na banknot 20 euro nie jest przypadkowa. Polska noblistka, uznawana za pionierkę badań nad promieniotwórczością i współtwórczynię nowoczesnej nauki, jest postacią o globalnym znaczeniu. Jej osiągnięcia naukowe i dwukrotne otrzymanie Nagrody Nobla czynią ją symbolem innowacji i wytrwałości.

Jej znaczenie podkreślają również niedawne inicjatywy w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą rok 2027 Rokiem Nauki, dedykowanym Skłodowskiej-Curie. W przyszłym roku przypada 160. rocznica jej urodzin, co stanowi dodatkowy kontekst dla działań mających na celu upamiętnienie tej wybitnej uczonej.

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