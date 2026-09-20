Potężne czołowe zderzenie pod Rydzyną! Nie żyje 18-latka

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 18-latka, ranni jej rówieśnicy

Tragedia drogowa pod Rydzyną w Wielkopolsce! Do wypadku doszło w sobotę około godz. 22 na drodze wojewódzkiej nr 309 w rejonie Rydzyny. Zderzyły się tam Honda i Skoda.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca Hondy jechał od strony Leszna. Podczas skrętu w lewo w ulicę Wolności w Rydzynie prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa Skodzie, która nadjeżdżała z przeciwnego kierunku. Doszło do czołowego zderzenia.

Sześć młodych osób w szpitalu, jedna ofiara śmiertelna. Kierowca Hondy nie ustąpił pierwszeństwa?

Za kierownicą Skody siedział 25-letni mieszkaniec gminy Rydzyna. Hondą podróżowała grupa młodych ludzi. Oprócz 19-letniego kierowcy w samochodzie były trzy osoby w wieku 18 i 19 lat z gminy Rydzyna oraz 18-letni mieszkaniec Leszna.

Łącznie do szpitali przewieziono sześć osób uczestniczących w wypadku. Niestety, życia jednej z nich nie udało się uratować. W nocy w szpitalu zmarła 18-letnia dziewczyna.

Policjanci przez wiele godzin pracowali na miejscu wypadku. Ich działania zakończyły się dopiero nad ranem. Teraz śledczy będą dokładnie ustalać przebieg zdarzenia i jego przyczyny. Kluczowe będzie m.in. wyjaśnienie, czy 19-letni kierowca Hondy rzeczywiście nie ustąpił pierwszeństwa. Na razie są to wstępne ustalenia policji.

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